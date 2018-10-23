РПЦ приостановила участие в работе Комиссии по диалогу с Католической Церковью 3 23.10.2018, 10:51

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В Ватикане предвидели возможность такого шага.

В Ватикане 19 октября состоялась встреча главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) с Папой Римским Франциском.

Папа Франциск тепло приветствовал российского иерарха, который в качестве наблюдателя от Русской Православной Церкви принял участие в пленарной сессии XV Генеральной ассамблеи Синода Епископов и выступил перед ее участниками с речью, сообщает patriarchia.ru.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы отношений между Московским Патриархатом и Католической Церковью. Особое внимание было обращено на церковную ситуацию в Украине. Российский иерарх познакомил Святейшего Отца с решениями, принятыми Синодом РПЦ 15 октября в столице Беларуси.

Митрополит Иларион отметил, что в связи с действиями Константинопольского Патриархата Русская Православная Церковь «вынуждена приостановить участие в работе Смешанной международной комиссии по теологическим диалога между Католической и Православной Церквями.

Тем не менее, как подчеркнул российский иерарх, двусторонние отношения между Московским Патриархатом и Католической Церковью будут развиваться и дальше.

В Ватикане предвидели возможность такого шага со стороны Русской Православной Церкви.