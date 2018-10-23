Если умные, почему строем не ходите?! 1 Вадим Казначеев

23.10.2018, 11:02

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Лукашенко сам себе противоречит.

Лукашенко заявил на встрече со студентами в Гродно: "Если управленцы, начиная от председателя райисполкома и заканчивая президентом, будут толковыми, образованными, готовыми исполнять свои функции, -- страна будет нормальной", - и подчеркнул, что это так для любого государства мира.

Там же он при этом высказал мнение, что студентов хорошо бы отправлять на каникулах "на пару месяцев" послужить в армии. То бишь, в полном соответствии с анекдотом: "Если вы такие умные -- почему же вы тогда строем не ходите?!"

Что же до самого высказывания, то "председателей исполкомов" вообще-то в других государствах нет. Причём в государствах цивилизованных существует реальное местное самоуправление, при котором местная власть не подчиняется центральной. Мэры городов зависят от своих избирателей, а не от президентов. Сами президенты, впрочем, тоже.

Только ведь это - разделение властей, т.е. ограничение президентской власти, а также возможность и в конце концов неизбежность смены власти на выборах -- и есть именно то, чего диктатор смертельно боится.

Вот предложил он молодёжи идти в политику, сделав оговорку: "Но после меня. Мне конкуренты не нужны!" -- как бы шутя, но это как раз более чем серьёзно, это вообще самое серьёзное из всего сказанного. Ибо самое основное, чем занимался Лукашенко на своём теперешнем посту - это устранял конкурентов на политическом поле. Всеми способами.

Да и как - ежели в демократических условиях, завися от избирателей - можно предложить студентам: а идите-ка вы вместо каникул в армию? Нетрудно представить, в какое место студенты мысленно, а потом и в разговорах между собой, посоветовали идти ему самому.

Тем паче, что практического смысла в плане обороноспособности это, конечно, не имеет -- однако диктатору по душе любая милитаризация, чтобы "строем ходили" (и буквально, и фигурально). Ну а студентам-то эти игры в войнушку решительно не нужны.

Будь в стране реально свободные и честные выборы, а не их имитация с заранее определённым результатом - демократически избранный президент никогда бы себе не позволил нечто подобное высказать публично (даже если бы чего-то такого в душе и желал). А вот суровый "батька", который всех поучает и всеми командует, которого невозможно сместить на выборах (за отсутствием таковых).

Это, кстати, очередной штрих, опровергающий миф о том, что Лукашенко, дескать, чувствует аудиторию и говорит то, что от него хотят услышать. Да ни черта он не чувствует, а несёт что ему самому хочется.

Ну-ну, студенты явно хотели услышать, что им взамен отдыха на каникулах сулят военную подготовку, ага, как же иначе. Это их, поди, чрезвычайно обрадовало само по себе, а уж особенно с учётом привлекательности белорусской армии, прелести которой хорошо проявило, например, "дело Коржича". Прямо вот строем, в ногу и с песней, пойдут голосовать за Лукашенко. Только вот при системе, которую он сам создал (вернее, воссоздал) под себя, ему на это наплевать: как бы люди ни проголосовали, всё равно в протоколах нарисуют заказанный им результат.

Возвращаясь к исходному высказыванию, - что, заканчивая президентом, управленцы должны быть толковыми и образованными - вот это уж точно! Однако Лукашенко сам себе противоречит, поскольку что-то непохоже, чтобы он после этих слов собрался в отставку...

Вадим Казначеев, udf.by