закрыть
23 октября 2018, вторник, 12:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

РосСМИ признали бывшего главаря «ДНР» Захарченко бандитом

7
  • 23.10.2018, 11:11
  • 4,561
Александр Захарченко

Почему изменилась информполитика российской пропаганды.

Не прошло и двух месяцев с ликвидации в оккупированном РФ Донецке главаря террористов "ДНР" и союзника Кремля Александра Захарченко, а российские СМИ уже признали его преступную деятельность, пишет "Новое время".

На такую перемену в информполитике российской пропаганды обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовав скриншот с сайта МК, где бывшего лидера боевиков называют создателем "преступного синдиката".

"Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали", - отметил он у себя в Twitter.


популярное за неделю

Мнение

Американская военная база должна быть не в Польше, а в Беларуси
Американская военная база должна быть не в Польше, а в Беларуси Виталий Портников
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип