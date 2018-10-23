СМИ: Российская военная разведка совершает смехотворные ошибки 23.10.2018, 11:27

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За такой «небрежностью» могут скрываться важные изменения.

Похоже, сфера деятельности ГРУ стремительно расширяется на те территории, где ее принцип — «все средства хороши» — неуместен. Этой осенью западные органы разведки начали публиковать информацию о достижениях контрразведки, которые раньше держались в тайне, пишет финское издание Helsingin Sanomat (перевод – inosmi.ru).

На севере Москвы, в двух минутах ходьбы от станции метро «Полежаевская» стоит большой комплекс, облицованный плиткой цвета металлик. Здания уже издалека производят впечатление государственных. По мере приближения к ним впечатление подтверждают камеры и солдаты, дежурящие у ворот.

Однако в пятницу вечером трудно представить, что здесь находится важный объект мировой политики. Здесь царит атмосфера неспешности, даже сонливости. Вышеупомянутая группа зданий находится в центре уютного жилого района, деревья во дворах домов, построенных в 1960-е годы, уже высокие и по-осеннему красивые.

Однако это спокойствие вводит в заблуждение. В зданиях, на фоне которых пенсионеры выгуливают своих собак, находится российская военная разведка ГУ, применительно к которой многие используют старый термин — ГРУ.

Последнее время военная разведка России действительно часто попадает в заголовки газет.

Шумиха началась в сентябре, когда Великобритания опубликовала доказательства причастности двух сотрудников ГУ к попытке отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. В октябре Великобритания, Голландия, Канада и США сообщили о том, что ГУ пыталась произвести кибератаку, в том числе, на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), и даже предоставили доказательства.

Вскоре исследовательская группа «Беллингкэт» (Bellingcat) вместе с российским интернет-изданием «Инсайдер» (The Insider) установила подлинные личные данные мужчин, совершивших попытку отравления, а также занимаемые ими должности в военной разведке. Они также обнародовали данные более чем 300 служащих ГУ.

Огласки было достаточно. Информация подавалась в исключительно негативном свете, что в данном случае означает, что о ГУ сформировалось представление как о смехотворной, невнимательной и некомпетентной организации. Ее сотрудники беспечно пользовались открытыми сетями wi-fi, перевозили в своих ноутбуках информацию о предыдущих операциях, регистрировали свои автомобили на адрес своей войсковой части, чтобы избежать штрафов, сохраняли чеки после поездок в такси и получали паспорта с номерами в последовательном порядке.

Должно быть, сотрудники отдела ГУ по связям с общественностью рвали бы на себе волосы, если бы такой отдел существовал.

Однако такого отдела нет. ГУ о себе практически не распространяется.

Структура организации, количество персонала и ее бюджет являются государственной тайной. Известно, что в организации работают десятки тысяч людей, значительная часть которых находится за границей. После раскрытия личных данных сотрудников также было отмечено, что ГУ является одной из редких возможностей социального роста для парней из маленьких городов.

Известно, что военная разведка входит в состав российских Вооруженных сил. Ее официальным названием было Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, но в 2010 году из него убрали слово «разведывательное».

Специалисты ГУ были в Чечне, а также во время оккупации Крыма, на востоке Украины и в Сирии. Существует версия, что разведка ГУ также принимала участие в неудавшейся попытке государственного переворота в Черногории и хакерской атаке на электронную почту Демократической партии перед проведением выборов президента США в 2016 году.

В ГУ служат военные. Это частично объясняет присущую ей особенность брать на себя различные риски, считает Марк Галеотти (Mark Galeotti), специализирующийся на изучении работы российской военной разведки. Он работает в Европейском институте во Флоренции.

В военной организации выполнение задачи даже важнее, чем сохранение секретности, говорит Галеотти. В этом заключается отличие разведки ГУ от ФСБ или от Службы внешней разведки СВР.

Кроме того, перед ГУ поставлены новые задачи, которые не до конца совпадают с ее стилем деятельности и компетентностью. Еще недавно ГУ работало с традиционными задачами военной разведки и промышленным шпионажем, но в последнее время оно получает все больше политических заданий, которыми раньше занимались другие органы разведки.

За этим стоит укрепление статуса Вооруженных сил в период нахождения Сергея Шойгу на посту министра обороны страны. Его амбиции повлияли и на укрепление статуса ГУ.

С другой стороны, в ГУ было проведено недостаточно реформ, говорит в беседе с «Хельсингин Саномат» (Helsingin Sanomat) эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.

«ГРУ потеряла только одну букву в названии, других изменений не произошло».

Правда, модернизация деятельности ГУ идет, но в недостаточно быстром темпе, добавляет он.

«Это структурная проблема для многих российских институтов — не только в службах разведки, но и в мире науки. В 1990-х люди активно уезжали из страны из-за нехватки денег, что могло привести к снижению общего уровня. Бреши, появившиеся за 15 лет, трудно залатать быстро».

Правда, причины широкой огласки ГУ могут состоять в другом, говорит Габуев. Видимо, ГУ не считала сокрытие следов чем-то очень важным. С другой стороны, похоже, что западные страны увеличили сотрудничество в вопросах отслеживания печальных действий России и обмене информацией. В-третьих, западные страны решили обнародовать имеющиеся у них данные.

Работа западных служб безопасности в отношении ГУ тоже была этой осенью исключительной. Обычно контрразведка не сообщает общественности о своих выводах и достижениях, поскольку не хочет раскрывать свой уровень.

«Мне кажется, это отражает нынешнее время. Правительства больше не могут только предполагать, что все поверят их заверениям», — говорит Галеотти в телефонном разговоре с «Хельсингин Саномат».

«Нам нужно понимать, что сейчас мы постоянно участвуем в информационной войне. Детальная подача информации, при которой не подвергаются опасности люди и не раскрываются источники и методы работы — эффективный способ выиграть в информационной войне».

Совершенно другой вопрос — влияют ли такие уничижительные заявления на ГУ. По мнению Галеотти, руководство России уже приняло решение, что такой удар по репутации больше не имеет значения.

Западная разведка не пришла к единому мнению о том, было ли ГУ в последнее время некомпетентным, загордившимся своими достижениями или безразличным к последствиям. Западные страны считают, что своими действиями ГУ нарушило негласные правила разведки, поскольку использовало методы, не соответствующие мирному времени.

Правда, руководство России говорит, что Россия уже находится в состоянии геополитической войны с Западом. Кроме того, считается, что Запад начал ее сам. Так что работа ГУ вряд ли сильно изменится, хотя ряд российских СМИ уже поделились слухами о последовавшей гневной реакции.

Разоблачения деятельности контрразведки не оказывают политического влияния на президента Владимира Путина, говорит Галеотти. Даже если они вызывают досаду, он может их игнорировать, тогда как в демократических государствах такие скандалы ведут к смене правительства и реформам.

Габуев придерживается того же мнения. ГУ, конечно, будет ликвидировать пробелы и делать некоторые перестановки, но никаких радикальных перемен или «чисток» не будет.

«Согласно официальной позиции, речь идет не об ошибке ГРУ, а об ошибке западных служб разведки. Официально мы не проводим кибероперацию и не пытались отравить Скрипалей», — говорит Габуев.

Россия действительно все отрицала. Она пыталась доказать, что «Беллингкэт» относится к западным службам разведки.

В России эта ситуация вызвала замешательство, усмешку и потрясение одновременно. На Западе многим тоже было смешно.

«Меня беспокоит, что на Западе сейчас смеются над непрофессионализмом представителей ГУ», — говорит Галеотти.

На Западе итоги операции оценивают по своим меркам, считает Галеотти. Операция в Солсбери тем не менее была успешна в том отношении, что, например, правительство Великобритании и возможные будущие предатели получили от России определенный сигнал.

По его мнению, количество ошибок может быть вызвано тем, что сейчас ГУ работает активнее, чем раньше.

«К тому же мы ничего не знаем об успешных операциях разведки».

Незадолго до этого многие страны пришли к выводу, что органы разведки России практически непобедимы и всегда преуспевают.

«Они не абсолютно некомпетентные и не суперзлодеи из фильмов про Джеймса Бонда. Они — что-то среднее, как всегда и бывает в жизни», — говорит Галеотти.