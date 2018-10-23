На Гродненщине найдены каменные кресты князя-монаха Войшелка 1 23.10.2018, 11:41

Каменные кресты не в первый раз находят на территории Беларуси.

Загадочный мистик и воин, сын легендарного Миндовга, князь Войшелк основал Лавришевский монастырь в в 1264-1267 годах, когда уже обрел статус великого князя литовского. Обитель стала оплотом православия в землях литвинов, отсюда распространялась христианская вера среди язычников ВКЛ. Свое название приют праведников получил имени Лавриш (Лаврентий), которым нарекли Войшелка при его постриге в монахи у старцев на Волыни, пишет litvin.pl.

Монастырь Войшлека дал миру Лавришевское евангелие – удивительный пример рукописной иллюстрированной книги в средневековой Беларуси. Ее создание свидетельствует в пользу того, что во второй половине XIII века Лавришево играло огромную роль в политике и духовной сфере Великого Княжества Литовского.

Археологи изучают территорию Лавришевского монастыря с 2011 года. Проведены раскопки на участке старого монастырского кладбища, где исследован фундамент храма. Летом 2018 года в Гнесичах найден каменный крест. Потом археологов ожидала еще одна удача -- в двух метрах был найден и второй крест.

Ученые утверждают, что датировать кресты сложно. Но белорусские археологи полагают, что кресты могут иметь отношение к эпохе Войшелка. В подтверждение такому мнению архаичная форма крестов, заметно, что мастера-каменотесы не вполне владели искусством обработки каменных глыб. Работы велись примитивными инструментами.

Один крест сделан из кварцитового песчаника, а второй – из камня, который называется песчано-гравийно-галечный конгломерат. Эти мягкие породы легче поддаются отделке, чем твердый камень вроде гранита или базальта.

Для чего создавались каменные кресты? Возможно, полагают ученые, их изготовление было вызвано процессом христианизации племен балтов. Христиане конкурировали с язычниками и превращали валуны, которые почитались в народе, в символы христианской веры. Может быть, каменные кресты воздвигались в память о крещении той или иной деревни. У таких примитивных изваяний миссионеры проводили первые богослужения для новообращенной паствы.

Каменные кресты не в первый раз находят на территории Беларуси. Всего насчитывается до 150 разных крестов в разных регионах страны. Все находки строго учтены и являются исторической ценностью.

Считается, что родоначальницей традиции устанавливать кресты в Киевской Руси стала великая княгиня Ольга, принявшая христианство по византийскому чину. Ее внук князь Владимир крестил своих подданных и изгнал жрецов Перуна, уничтожил языческие капища. Ольга также ставила кресты в середине X века.

Самые известные каменные кресты в Беларуси -- туровские. По преданию, их принесла полноводная река Припять (против течения) из стольного Киева прямо к туровскому берегу.