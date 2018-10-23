Леонид Судаленко: «Обновленная» версия «тунеядского» декрета делает первые шаги 3 23.10.2018, 11:57

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусов начинают «воспитывать трудом».

Об этом в «Фейсбуке» написал правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области, лауреат премии «Хартии-97» Леонид Судаленко:

«Кажется, «обновленная» версия старого-нового тунеядского декрета начинает делать первые шаги.

У меня на приеме «нигде не работающий» программист, которого пригласили на заседание так называемой тунеядской комиссии. На том конце провода заявили, что воспитывать трудом будут, т.е. работу предлагать.

Ему есть что терять - квартиру оформил на себя, угрожают коммуналку по-полной.

Не отвергая откупиться от державы одной базовой в виде ремесленничества, решили не ходить, а уже в феврале наконец-то узнать, что же это такое, чем пугают нас белорусов, ЖКХ за 100%».