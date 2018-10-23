Анджей Мрочек: Ситуация в Керчи выгодна для властей РФ 1 23.10.2018, 12:10

Польский эксперт – о последствиях трагедии в Крыму.

«Исполнилось 18 – сразу покупает оружие. Трудно представить, чтобы на территории Польши 18-летний парень мог получить разрешение на оружие. Не важно, охотничье ли оно», – заявил Анджей Мрочек в интервью журналистке «Белсата» Алине Ковшик, бывший польский полицейский и сотрудник отдела по борьбе с криминальным террором в Варшаве, а теперь работник Центра исследования терроризма «Collegium Civitas».

- Главный вопрос, мог ли 18-летний парень с нулевым боевым опытом совершить подобное?

- Конечно, это реально. Если он увлекался оружием и военной тематикой, интересовался проблематикой тактики действий спецслужб и спецподразделений, кроме этого увлекался событиями, которые наблюдал в США, в его голове могла возникнуть такая идея. В криминологии это называется копика. То есть копирование массовых и серийных убийц. И конечно под влиянием различных внешних причин. Во-первых, – идеологии, которая была результатом его частной жизни. Неполная семья, различные фрустрации, копившиеся в нем. И кроме этого внешний фактор – школа. И возможно какие-то другие элементы, которые повлияли не непосредственно на него, а, например, на его мать. Например, его мать была обижена третьими лицами, или к ней плохо отнеслись. Это могло быть катализатором, чтобы принять окончательное решение. А именно разгрузить эту фрустрацию и агрессию на объекты, которые в его оценке были слабее. Это было проще реализовать.

Если бы им руководили, как утверждают российские эксперты, экстремистские причины, то объектом нападения были бы другие цели. Цели, входящие в состав Российской Федерации или какие-то элементы, которые соотносились с экстремистской идеологией.

- Меня пугает, что эта информация доступна в интернете: как сделать взрывчатку, как пользоваться оружием, ведь он сам купил патроны и доделал несколько взрывчатых приспособлений, которые бросал в помещения. То есть, это очень просто?

- Если говорить о технической стороне, это не является проблемой. Подростки могут сконструировать более примитивные или более специализированные взрывные устройства. Прошу обратить внимание на то, как убийцы из Бостона создали взрывчатку для бомб. С использованием кастрюли. Это была скороварка. Только взрывчатый материал был общедоступный – сера, спички. У убийцы из Крыма был доступ к пороху. К тому, что находится в патронах. Главная проблема, которую я здесь вижу, это возможность получить эти средства легально. То есть огнестрельное оружие и патроны. Трудно представить, чтобы на территории Польши 18-летний парень мог получить разрешение на оружие. Не важно, на охотничье или иное. Ему исполнилось 18 лет, и он получил охотничье оружие. Видно, что это был переломный момент в его жизни. Исполнилось 18 – сразу покупает оружие.

- Заметили ли вы какие-либо неточности в лавине информации, которую публикуют СМИ о тех событиях? Некоторые обращали внимание на то, что патроны были не распакованными. Много осталось упакованных. Не было специальных сумок, в которых он мог бы держать патроны. По вашему мнению, есть ли неточности или действительно выглядит все так, что 18-летний парень пришел и поубивал учащихся и учителей?

- Вся ситуация, как и профиль массового убийцы, однозначно говорят, что это тип активного убийцы. Единственная неточность, о которой можно говорить – это то, что он действовал механически. Некоторые эксперты говорят, что действовал так, как будто прошел военный курс. Можно это объяснить: его реакция была следствием того, что он готовился к этому, интересовался проблематикой. Возможно, мы узнаем о том, что он был под влиянием каких-то психоактивных средств, которые стимулировали его поведение.

- Если посмотреть на эту ситуацию шире. Она произошла в Крыму, оккупированном Россией. В Крыму действует масса российских спецслужб, которые наблюдают за тем, что там происходит. Означает ли это, что службы оказались малоэффективными? Или это пример одинокого волка, что фактически каждый может что-то такое сделать?

- Это показывает, что ни одна территория, ни одно общество не может избежать нападения и идеологического убийства, террористического акта. Ни одно общество не может защититься, даже такое, за которым сильно наблюдают. Эти службы наблюдают за теми, кто может проявлять экстремистский характер и угрожать каким-то образом. Меня все время беспокоит это огнестрельное оружие. Обратите внимание, не направлена ли политика РФ на то, чтобы фактически каждый совершеннолетний житель Крыма, который хочет получить огнестрельного оружие, мог его получить. Не хотят ли они вооружить крымское общество, чтобы использовать его во время дестабилизации в этом регионе?

- Могут ли российские власти использовать эту ситуацию, чтобы повысить уровень страха в обществе?

- Ситуация, которая с моей точки зрения, является ситуацией с типичным профилем активного убийцы, уже политически используется РФ. Россияне ищут в этом экстремизм. И под этим прикрытием они, конечно, могут начать какие-то действия, которые приведут к тому, что они будут больше и глубже наблюдать за обществом. Эта ситуация для них выгодна. Она позволяет им с большим давлением подойти к разным общественным группам на территории Крыма, а они недовольны оккупацией.