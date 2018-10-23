В Украине приняли закон об уголовной ответственности за незаконное посещение Крыма 23.10.2018, 12:27

Закон должен подписать президент Украины.

Если Петр Порошенко подпишет закон, людей, которые незаконно посещают оккупированный полуостров, можно будет привлекать к уголовной ответственности, им будет грозить арест сроком до трех лет.

Об этом сообщил первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АРК Изет Гданов в эфире программы «PRIME:Муждабаєв», сообщает atr.ua.

«Верховная Рада уже приняла закон — он сейчас находится на подписании у президента, если он подпишет, закон вступит в силу, — который предусматривает уголовную ответственность за посещение временно оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Это означает, что если самолет приземлился в аэропорту Симферополя, он есть закрытый, списки [пассажиров] у нас будут, они у нас и так есть, и будут они привлекаться к ответственности — это три года лишения свободы», — сказал Гданов.

Он добавил, что и граждан РФ, и любых других иностранцев, которые незаконно посетили Крым, смогут арестовать не только в Украине, но и в других странах за границей, после чего их экстрадируют в Украину.

«У нас до этого была административная ответственность и, естественно, это никого не пугало. Если поймают, то штраф 1700 гривен, и вменить ее на территории другого государства невозможно, потому что административная ответственность действует только на территории Украины. А уголовная ответственность предусматривает международную правовую помощь странами-партнерами, и когда он случайным образом полетит на отдых, он может оказаться за решеткой в Украине», — добавил Изет Гданов.