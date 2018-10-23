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Задержаны два сотрудника Транспортной инспекции по Гродненской области

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  • 23.10.2018, 12:40
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Они задержаны за взятку.

За получение взятки задержаны два специалиста отдела контроля автомобильного транспортного филиала транспортной инспекции по Гродненской области. Об этом tut.by сообщили в милиции региона.

Факт взяточничества был выявлен сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома. Милиционеры задержали двоих жителей областного центра 1979 и 1995 годов рождения сразу после совершения преступления.

— Сотрудники транспортной инспекции по Гродненской области останавливали автомобили, которые проходили транзитом по территории Гродненской области. Затем искали какие-либо нарушения, а после предлагали решить сложившуюся проблему более простым путем. 18 октября данные граждане получили денежные средства за благоприятное решение вопроса, который входит в их компетенцию, и были задержаны, — рассказали в УВД.

У милиционеров есть основания полагать, что этот случай был не единичным. Сейчас мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям схожего плана.


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