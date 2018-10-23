Жители Вены довольны своей работой больше, чем жители других столиц ЕС 23.10.2018, 12:45

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Такой же результат показывают жителей Рейкьявика.

79% жителей Вены довольны своей работой – это самый высокий показатель среди жителей европейских столиц. Такой же результат показывают жителей Рейкьявика, на втором месте оказались жители Копенгагена (78%), на третьем – Брюсселя (77%). Такие данные приводит европейская статистическая служба Евростат, пишет сайт «Европульс».

Меньше всего в Европе довольны своей профессиональной жизнью афиняне – всего 45% считают, что им повезло с работой. Чуть больше оптимизма у жителей Будапешта (49% довольных работой), Валетты и Бухареста (по 51%).

Опрос проводился среди жителей 32 европейских столиц. Они отвечали на самые разные вопросы: насколько они доверяют друг другу, довольны ли местными школами, мигрантами и усилиями городских властей по противостоянию изменениям климата, а также нравится ли им жить в своем городе.