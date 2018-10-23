Лев Марголин: Берегитесь рассказывать о зарплатах «по пятьсот» в Беларуси 2 23.10.2018, 12:54

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Лев Марголин

Что на самом деле происходит с экономикой.

Об этом в «Фейсбуке» написал экономист Лев Марголин:

«Наконец-то! Свершилось! Премьер-министр пообещал, что в сентябре средняя зарплата достигнет 1000 рублей и опускаться больше не будет. Уже забылось, какими титаническими усилиями тянули зарплату к этому рубежу в декабре 2017 г. (Кто не помнит, скажу в декабре был зафиксирован рост средней зарплаты по сравнению с ноябрем на 18,9%). И все равно, исполнения мечты пришлось ждать еще долгих 9 месяцев.

Что же случилось? Может быть экономика вступила в период «устойчивого роста», и теперь мы будем весело шагать от одной победы к другой? Увы! Произошло все то, что всегда. Средняя зарплата в рублях выросла, как только рубль ослабел.

На 1.08.2018 доллар США стоил 1,9853, на 01.10.2018 - 2.1121, т.е. белорусский рубль подешевел на 6%.

Так что, можно ожидать, что зарплаты и дальше будут расти по мере ослабления белорусского рубля.

Я уже не говорю о том, что если вы начнете рассказывать о тысячных зарплатах в Гродно или, не дай бог в Дубровенском или Наровлянском районах, берегитесь - вас могут побить».