Турецкий политик сообщил об обнаружении останков cаудовского журналиста 23.10.2018, 12:54

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Фото: AFP

Фрагменты тела были обнаружены в колодце в саду консульства.

Председатель турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что фрагменты тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщил турецкое издание Haberler, сообщает "Европейская правда".

"Сотрудники турецкой службы безопасности вытащили некоторые части тела Хашогги из колодца в саду консульства во время поисковой операции", - сообщил турецкий политик.

Он предположил, что президент Эрдоган расскажет об этом подробнее во время своего выступления перед однопартийцами во вторник, когда будет отчитываться о ходе расследования.

Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти, пока не признала, что Хашогги умер случайно, в результате драки.