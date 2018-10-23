Чарка за шкварку Янка Грыль, «Белгазета»

23.10.2018, 13:14

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Беларусь и Россия подписали балансы поставок продукции АПК.

Знаменательное для аграриев и пищевиков событие произошло, как и предрекали должностные лица, 11 октября на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. Пока министры скрипели своими VIP-перьями, а их VIP-чернила впитывались в бумагу, «БелГазета» размышляла, почему именно сельхозпродукция в последние годы стала одним из камней преткновения в двусторонней торговле.

С белорусской стороны балансы подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, с российской - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. О балансах говорили до их подписания, говорили после, однако фактически названы лишь две цифры - по мясу и по молоку. Балансы индикативные, и в утвержденные показатели, несмотря на их виртуальность, уже заложен рост - ощутимый по мясу и символический по молоку. О таком, конечно, грех не отрапортовать. Однако рост в 2019г. ожидается по отношению к пока еще не достигнутым индикаторам пока еще не завершенного 2018г., так что не спешите открывать шампанское.

Заяц загодя обозначил специфику подписанного документа - последний будет явно нацелен на то, чтобы продэкспорт из РБ в РФ стал более прозрачным: «Мы разбили балансы по ассортименту так, чтобы в Беларуси и России представляли, как будут осуществляться поставки. Этот процесс будет управляемым, и в тех объемах, как мы обозначили, все это будет поставлено на российский рынок». То есть по просьбе российских коллег наши аграрии дополнительно обозначили предприятия, продукция которых планируется в 2019г. к поставке в РФ. Что ж, разумная мера: тому же Россельхознадзору будет меньше работы и меньше поводов для претензий.

Вице-премьер РБ Михаил Русый еще по итогам сентябрьских переговоров в Сочи довольно уверенно оперировал цифрами и договоренностями - дескать, увеличим экспорт сыров, снизив поставки концентрированного молока: «В пересчете на молоко это примерно 102% по тем балансам, которые были по молочным продуктам на 2018г., по мясу подвижки еще больше - 111%, есть просьба увеличить поставки говядины. Мы готовы это сделать... Мы договорились, что до конца года весь объем недопоставленной по нашим балансам на текущий год продукции будет отрегулирован и поставлен. Мы готовим предложения по видам и тем предприятиям, которые обеспечат этот объем. Это примерно 320 тыс.т в пересчете на молоко». Иными словами, если не отвлекаться на дегустацию говядины, сыров, концентрированного молока и т.п., согласование цифр индикативного баланса не является проблемой. Проблемой является исполнение баланса.

СЕГМЕНТ ПОВЫШЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ

Иногда полезно взглянуть на ситуацию глазами партнера - через призму статистики Росстата и Минсельхоза РФ. Источник проблем с экспортом продовольствия из РБ в РФ в последние годы находится в самой структуре товарооборота. Во-первых, существует дисбаланс между российским импортом в РБ (около $18,42 млрд. в 2017г.) и белорусским экспортом в РФ ($11,77 млрд.). Сальдо товарообмена складывается в пользу РФ и в последние годы (2016-17гг.) обнаруживает тенденцию к увеличению.

Справка «БелГазеты». В структуре российского импорта в РБ 51,81% приходится на минеральные продукты; 13,63% - на машины, оборудование, транспортные средства; 12,09% - на металлы и изделия из них; 10,24% - на химическую продукцию; 5,46% - на продтовары; 1,95% - на древесину и целлюлозно-бумажные изделия, 1,63% - на текстиль и обувь.

Во-вторых, в белорусском экспорте в РФ продтовары и сельхозпродукция остаются самыми весомыми товарными группами, занимая около трети. Вторая по значению статья экспорта (машины, оборудование, транспорт), как мы знаем, в последние годы испытывала давление снижающегося внутрироссийского спроса, а по отдельным позициям откровенно проиграла рынок РФ конкурентам. На фоне сокращения доли машиностроительной продукции в экспорте из РБ наращивание поставок продовольствия и сельхозсырья выглядит закономерно.

Справка «БелГазеты». В белорусском экспорте в РФ на продтовары и сельхозсырье приходится 33,07%, на продукцию машиностроения - 29,73%, на продукты химии - 11,89%, на металлы и изделия из них - 7,09%; на текстиль и обувь - 6,48%, на минеральные продукты - 3,02%, на древесину и целлюлозно-бумажные изделия - 2,69%.

В-третьих, очевидно, что российское аграрное лобби банально напрягал тот факт, что объемы поставок продовольствия и сельхозсырья из РБ в РФ кратно, в разы превышают объемы поставок продовольствия и сельхозсырья из РФ в РБ. Да и в относительных цифрах картина интересная: продовольствие - это лишь 5,46% экспорта России в Беларусь, но 33,07% экспорта Беларуси в Россию. Между тем правительство РФ все последние годы подталкивало тамошний АПК к наращиванию экспорта. Так что, насколько можно судить, в 2016-18гг. российские аграрии просто добивались от белорусских коллег взаимности, каковая обозначилась с появлением на прилавках минских магазинов говядины «Мираторг».

Справка «БелГазеты». По данным Минсельхоза РФ, за январь-июль 2018г. товарооборот сельхозпродукции между РБ и РФ вырос на 2,7%, до $2,9 млрд., при этом российский экспорт увеличился на 20,5% - до $0,7 млрд.

Продовольственные контрсанкции РФ или скандалы с Россельхознадзором (сухое молоко, яблоки, томаты и пр.) скорее усилили эти объективные противоречия, нежели послужили их источником. А попросту - сыграли роль пачки дрожжей, случайно брошенной в емкость с переработанной пищевой продукцией.

Аграриям и пищевикам двух стран можно и нужно договариваться, согласовывать экспортную политику, объемы и номенклатуру двусторонних поставок, а не доводить ситуацию до жалоб друг на друга первым лицам. Тогда не будет ни молочных войн, ни мясных, ни каких-либо иных. В ситуации, когда профильные ведомства двух стран требуют от АПК форсировать экспорт, недоговоренность означает неминуемое лобовое столкновение на узком фронте. Если ваш партнер знает, что сельхозпродукция - это треть вашего экспорта в его страну и один из главных источников валютных поступлений в бюджет вашей страны, как вы думаете, что он сделает при конфликте?

Эту ситуацию хорошо охарактеризовал на V Форуме регионов член Коллегии ЕЭК по техрегулированию ЕЭК Виктор Назаренко: контрольно-надзорные органы стран ЕАЭС «сегодня увлеклись тем, чтобы доказать друг другу, кто может, а кто не может поставлять молоко или какой-то вид продукции». Пока компетентные ведомства меряются административным ресурсом, в выигрыше остаются сторонние игроки: «Создана целая система выдачи документов, которые можно получить в любом месте и в любом виде. Борясь между собой, надзорные структуры всех стран показывают свои мощные плечи, останавливают друг друга, а в это время открыли дорогу импорту. Рынок полностью открыт». Возможно, не стоит, как Назаренко, драматизировать ситуацию с настежь открытым рынком, но призадуматься точно стоит. Устранять очевидные дисбалансы в сальдо двусторонней торговли в любом случае придется.

Янка Грыль, «Белгазета»