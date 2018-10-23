Российская пропагандистка «взяла интервью» у студентки, погибшей в колледже в Керчи 3 23.10.2018, 13:16

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Ольга Скабеева

Ольга Скабеева выпустила очередной фейк.

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира, посвященного теракту в политехническом колледже оккупированной Керчи, взяла телефонное интервью у одной из студенток Алины Керовой, сообщает nv.ua.

При этом, как отмечает телеканал Дождь, на самом деле девушка с таким именем 2002 года рождения числится в списке погибших в результате теракта.

То, что голос, который во время программы на Россия-1 рассказывал о произошедшем в колледже, не может принадлежать Алине Керовой, подтвердили и другие студенты.

"Вот су*и. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - рассказала одногруппница погибшей студентки Виктория Жукова.

В свою очередь Скабеева внезапное "воскрешение" девушки объяснить не смогла.

"Ну, давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов… Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему", - заявила она.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

В результате инцидента погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.

Российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ рассказали, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который также устроил стрельбу в здании учебного заведения. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.