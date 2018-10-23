Блогер оставил $10 тысяч чаевых за два стакана воды 3 23.10.2018, 13:45

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Фото: .instagram.com/supdogsrestaurant

Коллектив кафе разделил деньги между собой.

Популярный видеоблогер, который ведет собственный YouTube-канал MrBeast, оставил десять тысяч долларов чаевых за воду. Как пишет korrespondent.net, oб этом сообщили на официальной странице заведения в Instagram.

В закусочную Sup Dogs пришел посетитель, попросивший два стакана воды. Мужчина просмотрел меню, но ушел, ничего не заказав. Владелец закусочной Брет Оливерио сообщил, что работники нашли на его столе десять тысяч долларов и записку со словами "Спасибо за вкусную воду".

Коллектив заведения разделил деньги между собой. Позже стало известно, что таинственный посетитель это известный YouTube-блогер MrBeast.