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Советник Трампа возложил цветы на «Немцовом мосту»

  • 23.10.2018, 13:56
Джон Болтон на Большом Москворецком мосту
Фото: Reuters

Джон Болтон почтил память российского оппозиционера.

Находящийся в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил сегодня цветы на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, сообщает "Радио Свобода".

После этого Болтон в сопровождении американского посла в России Джона Хантсмана прибыл в Александровский сад, где также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и мемориалу Города-героя Керчи.

Ранее во вторник советник президента США по национальной безопасности встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили, в частности, Сирию и контакты военных ведомств.


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