Советник Трампа возложил цветы на «Немцовом мосту» 23.10.2018, 13:56

Джон Болтон на Большом Москворецком мосту

Фото: Reuters

Джон Болтон почтил память российского оппозиционера.

Находящийся в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил сегодня цветы на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, сообщает "Радио Свобода".

Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. @AmbJohnBolton возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик. pic.twitter.com/rVt3jZLF5M — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.

После этого Болтон в сопровождении американского посла в России Джона Хантсмана прибыл в Александровский сад, где также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и мемориалу Города-героя Керчи.

Ранее во вторник советник президента США по национальной безопасности встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили, в частности, Сирию и контакты военных ведомств.