Бен Ходжес: Меня беспокоит сценарий аварии на БелАЭС 23.10.2018, 13:59

Россия может использовать аварию и войти в Беларусь под предлогом «гуманитарной помощи».

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес рассказывает почему его беспокоит сценарий аварии на БелАЭС. Также в интервью журналиста «Белсата» Сергея Пелесы с экс-командующим Армии США в Европе – о том, как может начаться война в Европе, про возможную реакцию Запада на захват Беларуси Россией и базу США в Польше.

Теперь американский офицер руководит программой стратегического прогнозирования в сфере военной безопасности в вашингтонским Центре анализа европейской политики.

- Господин генерал, как может начаться война в Европе?

- Наибольший риск конфликта – это просчет России, что НАТО не ответит или что мы не сможем достаточно быстро выдвинуться, чтобы им помешать. Если они думают, что они могут выдвинуться быстрее нас во всех сферах, тогда есть риск, что они рискнут это сделать.

- Насколько реальна перспектива Крымского сценария российской аннексии Беларуси?

- Я не знаю, насколько реальна такая возможность. Конечно, мне кажется, что Беларусь пытается сопротивляться России. Она пока не разрешила разместить постоянную военную базу. Даже учитывая то, что Россия бы очень хотела это сделать. Но, конечно, в конце концов, Беларусь очень зависима от России экономически и от российских источников энергии. Она в очень сложном положении. Я думаю, что мы, Запад, должны делать все что можем, чтобы поддержать Беларусь, поддержать стремление к демократии и рыночной экономике. Дать им альтернативу тотального давления со стороны России. Это важно для Польши и Литвы, но это также важно для Украины. Беларусь заявила Украине, что не позволит напасть на Украину через Беларусь. Это важно для всего региона.

- Мы видим, что когда соседи России начинают уходить из-под ее влияния, как Грузия или Украина – Кремль отвечает агрессией. Можем ли мы представить, что если в будущем Беларусь выберет демократические перемены, то это откроет двери для российских «зеленых человечков», и они войдут в Беларусь?

- Российская безопасность зависит от незащищенности на ее периферии. Последнее, чего Россия хочет, – это иметь рядом нации, которые свободны, с хорошей экономикой, с людьми, которые могут делать выбор, который повышает экономическое процветание. Россия не хочет этого на своих границах, потому что тогда ее жители начинают задумываться, почему жизнь настолько лучше в Польше, Литве или в Грузии.

Естественно, Россия не хочет, чтобы это произошло. Но теперь не XVIII или XIX век, когда великие державы играли, торгуя суверенитетами других стран для своей выгоды. Теперь новое время и выбор делают сами народы. И также люди Беларуси сами выбирают, какое правительство, экономику и ориентацию они хотят. Я думаю, Запад должен продолжать поддерживать все эти стремления. Нужно уважать российский суверенитет, но не уважать российское неуважение к суверенитету соседей.

- Дипломатические отношения Соединенных Штатов и Беларуси, к сожалению, очень ограничены. Как один из директоров Центра анализа европейской политики, какие источники Вы используете в поиске информации о том, что происходит в Беларуси в сфере безопасности?

- Вы совершенно правы, что мы знаем немного о том, что происходит внутри Беларуси. Я надеюсь, это поменяется в ближайшие месяцы. Я думаю, что все больше людей понимает: многие в Беларуси смотрят на Запад. Я хочу сказать, что каждые выходные тысячи белорусов посещают Вильнюс для шоппинга. Они могут почувствовать, насколько жизнь лучше в свободной, демократической рыночной экономике. Но они все еще находятся под мощным давлением.

Я сам очень хочу туда поехать, надеюсь в ближайшее время у меня будет возможность лучше понять динамику событий. У меня была возможность говорить с белорусами, в том числе с послами. Они очень активно высказывались об учениях «Запад», именно они призывали к прозрачности учений, а не Российская Федерация.

- Если говорить об этой гипотетической аннексии Беларуси Российской Федерацией, о которой мы теперь говорим много в Беларуси, какой может быть реакция США на аннексию Беларуси Россией?

- Естественно, я не могу гадать о том, как могут отреагировать Соединенные Штаты. Я могу представить только гипотетически, так как у меня нет никакой достоверной информации о том, что Россия планирует это. Я конечно надеюсь, что они этого не сделают. Это может быть по-настоящему значительная и ненужная эскалация напряжения. Россия может потерять все. Думаю, для западных стран будет невозможно иметь экономические отношения с Россией, если она нарушит суверенитет иной нации, так как они сделали это в Украине. За это Европейский Союз ввел санкции.

Если Россия не внемлет и нападет на другую страну, то как мир, международное сообщество сможет остаться в стороне? Риск в том, что Россия может верить в то, что никто ничего не сделает с этим. Очень важно, чтобы Евросоюз и другие международные институты продолжали давать ясный сигнал – использовать силу для изменения суверенных границ европейских государств – неприемлемо.

Вопрос об американской базе в Польше. Один из белорусских оппозиционных лидеров, Николай Статкевич, бывший военный полковник, против американской базы в Польше. Он верит в то, что это даст повод Кремлю разместить военную базу в Беларуси. Статкевич предлагает США и Польше не размещать американскую базу до тех пор, пока россияне не разместят свою базу в Беларуси. По мнению Статкевича, перспектива расширения американского присутствия в Польше отпугивет Кремль от размещения своей базы в Беларуси. Как бы Вы ответили на такое предложение?

Польша – отличный союзник, который делает все, что должен делать для своей безопасности. Это модернизация: они продолжают повышать качество своих военных возможностей, развивают сотрудничество и проявляют инициативу. Предложение Польши для Соединенных Штатов – это ещё один пример хорошего союзника, который желает инвестировать в сдерживание. США всё это учитывают. Конгресс США принял законодательное требование к Министерству обороны изучить это предложение. Ведомство должно представить свой отчет не позже 1 марта 2019 г. В этом законе написано, что министерство должно учесть влияние на НАТО. Это ключ. Как повлияет размещение постоянной базы в Польше на единство Альянса? Известно, Россия ответит. Мое мнение очень ясное. Я не боюсь провокации России. Но факт в том, что все союзники должны учесть последствия. Каким бы ни был этот ответ. Это коснется их всех. Я думаю, важно, чтобы США провели дипломатическую работу со всеми союзниками, чтобы всех ввести в курс дела и принять правильное решение. Если все союзники поддержат это, результат будет намного сильнее. Похожая ситуация была с очень важным историческим шагом, который предприняли в Варшаве на саммите НАТО в 2016-м. Тогда все 28 государств Альянса решили разместить боевые группы Расширенного передового присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше. Это был очень мощный шаг. И Россия даже не пикнула, поскольку весь Альянс показал единство.

- На саммите НАТО в 2016-м Варшава было заявлено, что все 28 государств Альянса решили разместить боевые группы Расширенного передового присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше. Варшава заявила, что этого недостаточно, чтобы защитить Польшу.

- Я считаю, что именно единство Альянса гарантирует безопасность всех. Поддержка сплоченности НАТО – это ключевой вопрос. И то исследование, которое проведет Министерство обороны, учтет влияние на Альянс. Это стратегически правильный ход. Они могут решить, что это правильный ход, и тогда останется продумать практические шаги. Сохранение сплоченности Альянса для гарантирования всеобщей безопасности всегда будет для меня самым важным. Более тысячи американских солдат уже находятся в Польше. Ротационные силы и бронетехника, логистика, авиация, штаб. Скоро тут будет противоракетная оборона. В Польше уже довольно сильно американское присутствие на ротационной основе. Я понимаю, почему люди хотят постоянной структуры.

Наверняка, есть способы, как можно улучшить ощущение безопасности, но также без создания последствий, с которыми пришлось бы иметь дело всем союзникам, если, конечно, мы не сделаем это вместе.

- Вы сказали, скоро тут будет противоракетная оборона. Вы имеете в виду польскую? Когда можно этого ожидать?

- Несколько лет назад Соединенные Штаты приняли решение, согласно которому у наших союзников –Румынии и Польши – мы размещаем системы, которые называются Aegis Ashore. Это морская система противоракетной обороны, которую можно разместить на суше в Румынии и в Польше. Их разместят для защиты союзников от запуска ракет из Ирана. Сами по себе они не являются адекватным средством против серьезного ракетного удара из России. Чисто технически «Aegis Ashore» не предназначены для противодействия российской угрозе. Однако это значительная инвестиция США в безопасность Польши и Румынии.

- Как Вы относитесь к военной симуляции, представленной в Польше порталом Defence24.pl несколько недель назад, согласно которой Россия может напасть на Польшу через Беларусь в ближайшие 10 лет? Я имею в виду, что атакует не белорусская армия, а российская использует белорусскую территорию.

- Безусловно, именно поэтому Беларусь так важна для всех нас. Это территория, которая соприкасается с несколькими странами НАТО, а также нашим другом Украиной, и поэтому она находится под таким давлением со стороны России. Вероятность такой атаки… Я не знаю, какова эта вероятность, но я точно знаю, что чем лучше мы будем подготовлены, чем более единым и сплоченным будет Альянс, тем меньше вероятность того, что Россия совершит такой ужасный просчет.

- Следующий вопрос касается истории. Рассматривали ли США перспективу вступления Беларуси в НАТО в начале 1990-х годов после развала Советского Союза? И актуальна ли эта перспектива теперь?

- Я никогда не слышал, что Беларусь хотела бы стать частью НАТО или ЕС. Очевидно, Россия совершенно против этого. Но я думаю, что Беларусь поймет, что в ее долгосрочных интересах важно раскрыть талант своей молодежи в свободном и открытом обществе.

- Вопрос о так называемой Белорусской атомной электростанции, построенной в сотрудничестве с Россией. Я имею в виду Островецкую атомную электростанцию недалеко от Вильнюса. Что вы думаете об этом? Это опасно для Литвы как страны НАТО? Или это просто экономика – еще одна атомная электростанция?

- Естественно, опасность в том, что когда нет полной уверенности в безопасности, профессиональной инженерной безопасности, то опасность есть. С другой стороны, меня беспокоит, например, сценарий, когда происходит авария, и Россия приходит туда, как это случалось раньше, под предлогом гуманитарной помощи. Приходят военные для обеспечения безопасности этого района, а затем они меняют ситуацию на месте. По моему мнению, соседи учитывают такой сценарий. Это не значит, что так и произойдет. Но я думаю, что все должны внимательно следить за этим.