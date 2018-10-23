Министр транспорта: Мы не готовы дотировать полеты лоукостов из Беларуси 11 23.10.2018, 14:16

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Анатолий Сивак рассказал о переговорах с Ryanair и Wizzair.

Лоукосты не видят сегодня в Беларуси нужного объема пассажиров, а наша страна не готова дотировать их полеты, сообщил министр транспорта Анатолий Сивак, пишет tut.by.

По словам министра транспорта Анатолия Сивака, лоукосты требуют дотаций.

— Я не вижу, что мы должны дотировать такие перевозки. Может быть, Минспорта или Министерство экономики выступит с необходимостью дотировать перевозки из Республики Беларусь, — сказал Анатолий Сивак, — но я не вижу за это аргументов.

Приход лоукостов без дотаций возможен, по его словам, только если есть какие-то другие «объективные причины» запускать рейс.

— Вот, скажем, в Киев сейчас приходит лоукост-компания, и планируется 8 маршрутов, по которым будут осуществлять перевозки. Но там, наверное, есть причины, по которым эти маршруты необходимы. У нас пока таких причин нет.

— Примерно месяц назад в департаменте по авиации говорили, что предлагают лоукостам идти в нашу страну — а они сами не идут. А кому предлагали? Популярным перевозчикам — Ryanair, Wizzair — предлагали? — уточнил журналист.

Министр ответил, что обычно переговоры происходят по инициативе самих лоукост-компаний.

— «Белаэронавигация», у которой на балансе находятся региональные аэропорты, занимается переговорами, в том числе и с лоукост-компаниями. Мы приняли программу развития региональных аэропортов, в которой прямо написали, что Гродненский аэропорт обязан принять меры, чтобы полетела туда лоукост-компания.

Фото: Reuters

Но это без условий каких-то там дотаций, потому что не может сегодня Гродненский аэропорт вести переговоры и говорить о том, что не будут ничего его услуги стоить. На уровне департамента по авиации были ответы от того же Ryanair, что, если у вас будет вот то и то в стране, мы будем смотреть на полеты в Беларусь.

— А что просят?

— Говорят, необходим поток, который будет зарождаться в том же Минске, если речь идет о перелете в пригород Парижа или в сам Париж, или в Лондон. Это необходимо, чтобы каждый раз заполнялся борт 737−800 на 189 кресел — наиболее эффективный самолет, который используют лоукосты, чтобы была регулярная потребность у наших граждан в этих перелетах. Чаще всего летают не туристы, а — изо дня в день, из месяца в месяц, из квартала в квартал — люди, которые, может быть, туда уехали работать и возвращаются через неделю обратно. Были объективные условия: чтобы был востребован этот перелет. Они (Rayanair. — Прим.) не видят такого объема на сегодняшний день…

Достаточно много людей летает по направлению Минск — Москва, вы видите, что «Белавиа» выполняет более дешевые рейсы в Жуковский, а других таких точек, наверное, не существует.

Кстати, «Белавиа», как известно, не может работать по схеме, приближенной к лоукост-компании, в том числе и потому, что по закону не может продавать перелеты без багажа.

Анатолий Сивак отметил, что есть общее согласие: нужно дать возможность продавать в Беларуси безбагажные авиабилеты.

— На каждом рейсе будут такие билеты у «Белавиа» — по смешной цене, — сказал Анатолий Сивак. — Это определенный ответ на существование билетов по очень низкой цене.