Скандальная вакцина «Эупента» вернулась в белорусские поликлиники 8 23.10.2018, 14:23

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Препаратом, вокруг которого в августе разгорелся скандал, снова бесплатно прививают белорусских детей.

Южнокорейская пятивалентная вакцина "Эупента", вокруг которой в августе разгорелся скандал со смертью ребёнка, вернулась в белорусские поликлиники. Как передает «Еврорадио», объявление об этом заметили в витебской детской поликлинике №2.

Но оказалось, что это не своеволие витебских врачей. Вакциной, применение которой было частично прервано, прививают детей и в минских поликлиниках, до которых дозвонились журналисты.

Например, в минской поликлинике №10 проводят бесплатную вакцинацию "Эупентой". Правда, есть выбор: если кто-то из родителей считает препарат опасным, за 75 рублей можно вакцинировать ребёнка бельгийской прививкой "Инфанриксгекса" или "Инфанрикс".

Информацию о вакцинации "Эупентой" подтвердили и в Боровлянской поликлинике, которая находится в Минском районе.

13 августа в Ганцевичской больнице после плановых прививок умер двухмесячный мальчик. Ему ввели два препарата: "Эупента" и "Имовакс полио". После укола мальчику стало плохо, медики не смогли его спасти.

Как потом стало известно, мальчик умер от анафилактического шока. Министерство здравоохранения тогда заявило, что до проведения всех необходимых проверок прерывает применение двух серий "Эупенты".

На брифинге 29 августа, вскоре после инцидента с гибелью ребёнка в Ганцовичском районе, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Марченко сказал: "Вакцина "Эупента" проходит процедуру регистрации, но её можно использовать".

В реестре лекарственных средств Беларуси "Эупента" до сих пор не появилось. О возобновлении вакцинации южнокорейском препаратом Минздрав не сообщала.