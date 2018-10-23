Директор белорусского лицея победил на местных выборах в Польше 23.10.2018, 14:27

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Игорь Лукашук

За Игоря Лукашука проголосовали более семи тысяч человек.

Директор Гайновского лицея с белорусским языком обучения Игорь Лукашук одержал победу на выборах в сеймик Подляшского воеводства, получив 7184 голосов избирателей, сообщает «Радыё Рацыя».

«Во-первых, большое спасибо! Для меня большая честь, что столько людей показало свое отношение к моей кандидатуре. Это успех всех тех, кто пришел на выборы, отдал свой голос, способствовал и помогал в этой избирательной кампании. Такие успехи не достигаются самостоятельно, а только усилиями большого количества людей», - заявил Игорь Лукашук

Другой кандидат, который также представляет интересы белорусского меньшинства на Подляшье, многолетний советник Белостока Славомир Назарук получил 9641 голосов. Оба кандидата шли по списку «Гражданской коалиции».

Игорь Лукашук - с поддержкой бельской коалиции, Славомир Назарук - Форума меньшинств Подляшья. Еще один мандат в сеймик Подляшья получил Николай Яновский, который был кандидатом «Польской крестьянской партии».

В выборах в Сеймик Подляшского воеводства победило «Право и справедливость», набрав 16 мандатов. 9 мандатов получила «Гражданская коалиция» и 5 мандатов - кандидаты «Польской крестьянской партии».