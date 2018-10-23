Эрдоган опроверг информацию об обнаружении тела журналиста Хашкаджи 23.10.2018, 15:01

Где тело саудовского журналиста - никто до сих пор не знает.

На фоне информации о якобы обнаружении в резиденции саудовского консула в Стамбуле тела журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого спецслужбами Саудовской Аравии, президент Турции Реждеп Эрдоган опроверг эти данные, сообщает "Новое время".

Об этом он сказал во время своего выступления в парламенте страны, потребовав его найти, передает Business Insider.

"Где тело Джамаля Хашкаджи? Никто до сих пор не знает", - заявил он.

Отметим, что ранее оппозиционный депутат от партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил, что тело журналиста Джамаля Хашкаджи было найдено в колодце на территории резиденции консула Саудовской Аравии.