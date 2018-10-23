Лев Пономарев: Власть сегодня больше всего боится молодежи 23.10.2018, 15:09

Лев Пономарев

Молодое поколение при авторитарном режиме все сильнее политизируется.

Правозащитники призвали президента Путина определиться с тем, как он относится к политическим репрессиям в стране

Известные российские правозащитники обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом дать обществу ясный ответ на вопрос – допустимы ли в современных условиях политические репрессии, проводимые ФСБ. Текст обращения, обнародованного на сайте радиостанции «Эхо Москвы», так и называется: «Господин президент, определитесь!», сообщает «Голос Америки».

«На открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» 30 октября 2017 года Вы заявили: «Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг – не допустить забвения. Сама память, четкость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения», - напомнили авторы послания.

Письмо подписали: председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель совета Института прав человека Сергей Ковалев, исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

Вместе с тем правозащитники обратили внимание, что вскоре после этого директор ФСБ Бортников в своем интервью «Российской газете» сделал ряд утверждений, противоречащих заявлению президента.

«Он (глава ФСБ) фактически оправдал массовый террор советских карательных органов, происходивший при непосредственном участии органов ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, столетие которых торжественно отмечалось 20 декабря в виде профессионального праздника», – утверждают они в своем письме.

По их мнению, генерал Бортников проигнорировал тот факт, что в соответствии с российским законодательством, репрессии, совершенные спецслужбами, признаны «массовыми и непростительными преступлениями». Правозащитников также тревожит, что последние события указывают, что система репрессий в стране воссоздается, «причем в очень широком спектре – в виде преследования инакомыслящих и самых разных групп, оппонирующих власти».

Свое обращение к президенту правозащитники увязывают с репрессиями, которым подвергается молодежь, в том числе в рамках сфабрикованных уголовных дел «Новое величие» и «Сеть», и отказом московских властей согласовать шествие «За наших и ваших детей», инициаторами которой стали родители фигурантов этих дел.

Русская служба «Голоса Америки» взяла интервью у одного из авторов письма - исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева.

- Можно ли сегодня говорить о том, что власти пытаются переписать историю сталинских репрессий?

- Бесспорно, да. Поэтому мы в нашем обращении к президенту и обратили внимание на кричащие противоречия в заявлениях представителей российских ветвей власти по этой проблеме. Да, Путин, выступая у «Стены скорби», произнес правильные слова. Но на практике ФСБ действует ровно наоборот. А когда еще Бортников публично заявляет, что “мы будем продолжать традиции”, это выглядит вызывающе. Мы не должны такое терпеть. Суть нашего обращения в том, чтобы президент внес ясность в позицию, которую занимает Кремль по этому вопросу. Кроме того, власти пока не согласовывают наше шествие, запланированное на 28 октября. Но мы, жители Москвы, конечно, все равно выйдем в этот день на Лубянскую площадь.

- Вы публично главу критиковали главу ФСБ. Последовала ли какая-нибудь реакция?

- Никакой реакции не было. Более того, мы еще в декабре прошлого года, сразу после выступления Бортникова по случаю 100-летия “наших замечательных органов”, собирали подписи за его отставку, и собрали несколько тысяч подписей. Причем, в числе подписавшихся были очень известные в стране люди. Но никакой реакции и тогда не последовало. Зато после этого появились дела «Нового величия» и «Сети». Мы словно предвидели такой ход развития событий, а выступление Бортникова как бы анонсировало два этих скандальных дела.

- Получается, что власти от слов переходят к делу, используя те же методы, которые были в ходу при Сталине?

- На практике так и происходит. Пытают током молодых ребят, совершенно вопиющим образом фабрикуют дела в отношении подростков. В случае с «Новым величием» органы просто отрабатывают технологию дальнейших действий. Сейчас молодое поколение все сильнее политизируется, что очевидно. И это проявляется, прежде всего, в социальных сетях, в Телеграмм-каналах. Оказывается, теперь достаточно заслать в каждую по нескольку человек провокаторов, а потом будут возбуждать уголовные дела в массовом порядке. Власть сегодня больше всего боится именно молодежи.