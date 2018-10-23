Белорусский специалист может возглавить московский «Спартак» 23.10.2018, 15:17

Олег Кононов

Олег Кононов в шорт-листе претендентов на пост главного тренера московского футбольного клуба.

Российский журналист Илья Казаков поделился инсайдом касательно шорт-листа московского "Спартака" по поиску главного тренера, пишет «Прессбол».

По его данным, в него входят украинский экс-тренер "Вердера" Виктор Скрипник, работающий сейчас в латвийской "Риге", и возглавляющий тульский "Арсенал" Олег Кононов, бывший тренер минских "Торпедо" и "Локомотива", молдавского "Шерифа", украинских "Карпат" и "Севастополя", российских "Краснодара" и "Ахмата", сообщает Казаков в своем "твиттере".