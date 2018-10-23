Московская биржа шокировала внезапным обвалом фьючерсов на Brent 3 23.10.2018, 15:31

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Котировки рухнули менее чем за секунду.

На торгах Московской биржи во вторник внезапно резко обвалились фьючерсы на нефть Brent, пишет finanz.ru.

В 12.27 мск менее чем за секунду котировки контрактов с экспирацией 1 ноября рухнули на 3,5% - с 78,35 до 75,67 доллара за баррель, при том что на мировых биржах сопоставимого по масштабам движения не наблюдалось. На лондонской ICE - главном рынке, где торгуется Brent, - в то же время цена колебалась между 78,32 и 78,44 доллара за бочку.

Расхождение московских котировок и мировых достигло почти 3 долларов, или 3,8%.

"Обвал" продолжался менее секунды, после чего цены отскочили до "нормальных" 78,39 доллара. Происходящее на МосБирже напоминает "форекс-кухню", жалуется в разговоре с finanz частный трейдер. Рисование "шпилек" на графиках практикуют недобросовестные форекс-компании. Взлеты или провалы цен позволяют собирать стоп-лоссы - позиции трейдеров становятся убыточными и закрываются принудительно.

На МосБирже такой "урожай" составил около 1 млрд рублей, следует из данных в терминале Quik: в момент "провала" нефтяных котировок, вероятно, принудительно, были закрыты позиции на 20180 контрактов каждый номинальной стоимостью около 50 тысяч рублей.

"Опять Московская биржа собирает урожай", выбивая стопы у интрадейщиков, возмущается частный трейдер Константин Камбулов.

"Только в России такое возможно без разбирательства со стороны регулятора", - добавляет он.