Пограничники опровергли слова Лукашенко 8 23.10.2018, 15:33

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Канала «поставок оружия» из Украины так и не удалось найти.

И белорусские, и украинские пограничники констатировали отсутствие выявленных организованных каналов поставок оружия, амуниции и взрывчатки на границе Беларуси и Украины, сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

Делегации белорусских и украинских пограничных ведомств провели встречу 23 октября в Каменюках, в Беловежской пуще, на которой договорились продолжать координацию деятельности по противодействию таким поставкам, если они возникнут. Стороны также обсудили безопасность в Чернобыльской зоне, утвердили алгоритм совместных расследований инцидентов на границе.

Таким образом, пограничники двух стран опровергла слова Лукашенко, который 24 сентября говорил, что нужно «закрыть границу» с Украиной «для бандитов, которые везут оружие», поскольку «мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, в том числе оружия переправляется», сообщает «Радыё Свабода».

Так уже было с «делом патриотов»

В прошлом году 20 марта белорусские пограничники заявили, что пресекли попытку «прорыва границы» со стороны Украины, стреляли по нарушителям. Но украинская сторона заявила, что такой автомобиль, о котором сообщала белорусская сторона, не пересекал границы Украины.

Через три дня Лукашенко заявил о задержании «нескольких десятков боевиков, которые тренировались в лагерях с оружием», а также о разоблачения лагерей боевиков: одного «в районе Бобруйска и Осипович» и остальных «в Украине, по-моему, в Литве или в Польше». Только после того заявления начались задержания людей, большинство из которых были связаны с военно-спортивным клубом «Патриот» и бывшим «Белым легионом».

«Дело Белого легиона» через полгода развалилась, задержанные были освобождены (заключение им не компенсировали). Ни в Беларуси, ни в Украине не сообщалось о найденных «лагере боевиков».