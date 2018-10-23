Латвия: 100 лет независимости – уроки для Беларуси 3 Александр Михайлов

23.10.2018, 15:44

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Александр Михайлов

В ноябре в Латвии произойдет кульминация торжественных мероприятий по случаю 100-летия независимости страны.

18 ноября 1918 года был подписан Акт о Независимости Латвийской Республики. Программа празднования включает в себя множество мероприятий и проектов в сфере культуры, образования, спорта, строительства, туризма. Некоторые из них начались в 2017 году, часть будет продолжаться вплоть до 2021 года. Страна живет со знаком «Латвии 100 лет» в течение текущего года ежедневно. Программа торжеств создавалась на государственном уровне, она подчеркивает своей продолжительностью долгий путь Латвии к независимости, а также борьбу за независимость, которая продолжалась во время советской оккупации (именно так официально называется период пребывания Латвии в составе СССР).

Тем не менее, программа празднования создавалась не вертикально, а именно разрасталась и охватывает всю страну. Государство не ограничивает программу празднования, загоняя тех, кто хочет отметить 100-летие независимости в один парк через металлодетекторы, а наоборот - агитирует латвийцев предлагать идеи празднования 100-летия государственности и воплощать эти идеи вместе.

С момента создания в 1987-1988 годах Народного Фронта Латвии «Атмода» и последовавших за этим исторических событий окончательного выхода из состава СССР в жизни Латвии поменялось многое. Память о событиях конца 1980-х – начала 1990-х годов в Латвии и Риге бережно сохраняется. Эта пора также имеет поэтическое название «Революция Песен». Пройдя по центру Риги вы сможете восстановить картину январских событий 1991 года в парке недалеко от Памятника Свободы между Бастионной Горкой и зданием бывшего МВД Латвийской ССР, здесь установлены постаменты в память о всех погибших во время противостояния между демонстрантами и рижским ОМОНом.

В числе тех, кто отдал свою жизнь за независимость Латвии – и милиционер из Беларуси Владимир Гаманович, погибший 20 января 1991 года. Сохранению памяти этих январских событий, которые принято называть «временем баррикад», уделяется особое внимание со стороны государства. Несмотря на то, что с 1991 года в Латвии проходят уже девятые по счету парламентские выборы и во время выборов каждый раз изменяется политическая конфигурация власти, отношение к событиям остается неизменным. Память о погибших и почести борцам за независимость – демонстрация уважения к тем, для кого Независимость страны стала в разные годы мечтой и смыслом жизни и борьбы.

Более 30 000 участников баррикад награждены памятными медалями, государство отметило заслуги не только латвийцев, но и жителей соседних республик бывшего СССР. Если пройти чуть дальше по центру Риги, можно увидеть бывшие здания МВД и КГБ Латвийской ССР, но они уже давно «по назначению» не используются. В Латвии отношение к репрессивным структурам бывшего Советского Союза нельзя назвать позитивным. В бывшем здании КГБ расположен музей подвалов «ЧК». Одним из запоминающихся моментов окончательного расставания с прошлым, несомненно, станет публикация архивов КГБ ЛССР, утвержденная Сеймом Латвийской Республики в сентябре 2018 года.

Постепенно входит в массовое сознание название народа Латвии. «Латвийцы» - так сейчас принято называть всех жителей страны. В связи с тем, что ранее возникало немало неоднозначных ситуаций при использовании слова «латыш» и «латышский», страна нуждается в том, чтобы название государства – «Латвийская Республика» – правильно отражало и ее жителей. То, что относится к Латвии, называется «латвийским», а то, что относится к исключительно национальному этносу – «латышским». Если у некоторых приезжих этот лингвистический спор вызывает улыбку, то латвийцы относятся к этому с пониманием и серьезно.

Со средины XIX века, когда возникло первое национальное движение в Латвии против ассимиляции коренного народа с немцами, латыши мечтали о независимости, боролись за нее и жили с ней в душе и в помыслах. C этого времени волна национального пробуждения для всего народа только усиливалась, а флаг Латвии, который впервые упоминается в 1272 году как знамя латгальского ополчения при защите замка Венден (нынешний Цесис), и герб – гордость всей Латвии. Карминовый цвет флага в начале 20-х годов прошлого столетия был зафиксирован как эталонный.

В начале 90-х годов за независимость Латвии под национальным флагом выступали представители всех проживавших в Латвии национальностей. Приезжающие в Ригу туристы не раз говорили мне о том, что по количеству национальных флагов и других предметов геральдики на улицах Латвия несомненно опережает даже США. По закону, каждый домовладелец обязан вывесить национальный флаг в дни государственных праздников и национального траура. Тем не менее в обычные дни многие флаги не снимают. Еще раз подчеркнем, флаг и герб – предмет национальной гордости Латвии.

К концу 80-х годов прошлого столетия латышский язык (как и белорусский) стал на опасную грань остановки развития, в частности – в СССР ограничивалось издание технических работ и исследований на латышском языке, латышский язык изымался из обихода целых государственных учреждений. К сожалению, уместно будет вспомнить и то, что возникали такие «научные» постулаты, что латышский язык недостаточно богат для использования в науке, говорилось о том, что это «крестьянский» язык и т.д. Последовавшее за обретением независимости возвращение латышского языка как единственного государственного вдохнуло в латышский язык и его диалекты (например – латгальский) вторую жизнь, и если в 1990-1991 году соотношение латвийцев, которые владели и не владели латышским языком составляло 50% - 50%, то сегодня можно смело сказать о том, что количество не владеющих латышским языком постоянных жителей страны – минимально.

С таким отношением к государственным символам, языку, символам прошлого (напомним, советская символика в стране запрещена практически повсеместно) Латвия регулярно является хедлайнером новостей из России об угнетении местных русскоговорящих жителей и их массовом желании уехать из Латвии на ПМЖ в Россию. Опустим известную и замусоленную уже на всех уровнях тему «неграждан». Обратим внимание лишь на то, законодательно процесс натурализации и получения гражданства Латвии оформлен и за истекшие десять лет, к примеру, количество неграждан Латвии снизилось в два раза и составляет на текущий момент менее 10% от всего населения страны.

Поднимем гораздо более важную и критическую тему – иммиграцию из страны как таковую. И в 1918, и 2018 году население Латвии составляло около 1.900.000 человек, а в 1980-м – около 2.500.000 человек; Логично спросить, а где проживает еще 600.000? По официальным данным, большая часть из этой, примерно, трети населения проживает в Великобритании и других странах ЕС, а вот в Россию, которая ждет иммигрантов из Латвии с распростертыми объятиями, – уехало не более 2% жителей.

Конечно, если оценивать проблему иммиграции и имевшего место ранее падения уровня промышленного производства, цифры статистики (представьте себе – в Латвии официальная статистика не отличается от неофициальной, ни одно государственное учреждение не станет публиковать заведомо нечестные сведения) в этом отношении не впечатляют. Как и другие малые страны ЕС, Латвию ожидают в перспективе серьезные демографические проблемы, комплексное отношение к которым еще предстоит окончательно оформить, и которые будут одним из вызовов для нового состава Сейма, избранного накануне – 6 октября 2018 года.

Тем не менее, эти проблемы, как и проблемы экономики, использования государственного языка и многие другие не замалчиваются, а являются ежедневно темой ожесточенной полемики во всех средствах массовой информации.

Эти проблемы в Беларуси просто перевернуты с ног на голову, и белорусы уже просто не понимают, какими слезами плакать, слыша от Лукашенко очередные «папиццот» либо заверения о том, что борьба с коррупцией вышла на очередной, завершающий 25-летние усилия правителя этап. К слову, о главе государства. Президент Латвии имеет гораздо более ограниченные полномочия, чем его белорусский «коллега», избирается парламентом. О президентах страны поговорим ниже. На момент отсутствия Президента Латвийской Республики на рабочем месте (скажем, во время отпуска), его обязанности официально исполняет председатель Сейма, об этом известно публично, а представить себе ситуацию, при которой Президент позволит себе уехать в отпуск за бюджетный счет, просто невозможно.

В Латвии начаты шаги по возвращению на родину иммигрантов из числа первых уехавших в Евросоюз с момента вступления страны в ЕС в 2004 году. Наряду с тем, что возможности государства по перекрестному субсидированию экономики не просто ограничены, а сведены к нулю, банковский и лизинговый сектор выдает кредитные ресурсы по европейским процентным ставкам, что делает инвестиции привлекательными, промышленное производство начало расти и что характерно – оно растет высокими темпами именно в тех регионах, которые в свое время больше всего пострадали от закрытия советских гигантов – Риге, Лиепае и Даугавпилсе.

Основным раздражающим фактором во внешних отношениях Латвии является Россия. Живя в состоянии непримиримой «дружбы» с восточным соседом, Латвия получает не только, прямо скажем, постепенно снижающиеся экономические выгоды от этих взаимоотношений, но и внутренний эмоциональный заряд, чтобы доказать себе правильность избранного пути. Удельный вес товарооборота с Россией с момента введения санкций ЕС снизился до 3% от общего объема товарооборота со всеми странами.

За истекшие годы с момента восстановления в 1991 году независимости Латвийскому государству неизменно предсказывали полную или частичную деградацию от урезания той или иной очередной порции взаимоотношений с Россией. Тем не менее, вопреки всему, каждый раз после очередного урезания экономика страны демонстрирует рост. Из последних примеров: в 2015-2018 году была объявлена непримиримая война с финансовыми потоками сомнительного содержания, следующими через латвийские банки из России и стран СНГ, пострадали крупнейшие частные банки с местным и российским капиталом. Тем не менее правительство пошло до конца в этой борьбе, даже несмотря на то, что эта жесткая позиция может в перспективе стоить поста нынешнему премьер-министру Марису Кучинскису.

Несмотря на самые пессимистичные – вплоть до дефолта – прогнозы, экономика не просто справилась, но и выросла, финансовый сектор стал работать качественнее, а средняя зарплата в стране — внимание! - без плана «папиццот» подошла вплотную к 1000 евро даже без отдельных директивных распоряжений президента национальной экономике.

Может стоить ряд действий на посту министра иностранных дел должности и нынешнему главе МИД Эдгарсу Ринкевичу, в частности, не исключено, что новая коалиция поставит вопрос о его не всегда следующем в русле европейской политики и прав человека чрезмерном увлечении диалогом с режимом Лукашенко.

Отдельная тема в Латвии – должность президента. Не сказал бы, что есть какая-то прямая связь с национальной памятью, тем не менее надо отметить, что самый известный президент Латвии Карлис Улманис пришел к власти недемократическим путем и стал авторитарным правителем с 1934 года вплоть до оккупации Латвии Советским Союзом в 1940-м, после чего был сослан большевиками в Сибирь. К достижениям Латвии этой эпохи президентства (конец 1930-х годов прошлого века) несомненно стоит отнести то, что страна в течение нескольких лет удерживала первое место в Европе по животноводческому производству на душу населения, на высоком уровне было и промышленное производство. К сожалению, Латвии, как и Эстонии в 1940 году, не суждено было пойти вслед за Финляндией, которая смогла отстоять свою независимость.

Латвия – парламентская республика, за истекшее с 1991 года время она видела уже пять президентов. Президент избирается парламентом и может одновременно находиться у власти два срока подряд. За это время в числе президентов была Вайра Вике-Фрейберга – опытный политик с американскими корнями, был потомок Карлиса Улманиса, а нынешний президент – Раймондс Вейонис – родился в латышской семье в Псковской области России.

Латвия давно уже вступила в Евросоюз и возникновение фактора «вечного президента» в этой стране просто исключено. Перед тем как избрать нового президента в следующем – 2019 году – или переизбрать Р. Вейониса на второй срок, депутаты Сейма несомненно проведут открытую общественную дискуссию на эту тему, достанется нынешнему президенту от всех без исключения партий и СМИ. При этом нынешний президент, как и его предшественники, привык к критике как к нормальному и конструктивному механизму общения власти с избирателями и наоборот.

В Латвии, в отличие от Беларуси, зимние виды спорта, и в особенности, хоккей и бобслей со скелетоном – действительно национальные виды спорта, символика ХК «Рижское Динамо» продается на каждом углу и пользуется популярностью. Здесь вообще любая национальная символика продается везде и является предметом гордости. Продажа символики – удачный бизнес. Известны истории, когда мальчишки на улицах зарабатывали по 200-300 евро в день, просто продавая национальные флажки на оживленных перекрестках в Риге, но еще раз повторюсь – по обилию национального карминово-бело-карминового цвета и умению преподнести себя как патриота или болельщика Латвии местные фаны несомненно превосходят всех без исключения своих соседей.

Вкупе с умением петь и веселиться в дни национальных торжеств, какими, например, являются праздники Лиго, праздник Песни и другие торжества, латвийцы представляют собой весьма веселую и беззаботно празднующую нацию с особенными вокальными способностями. Так как каждый народ мнит себя великим певцом, объясним по какой причине вы никогда в жизни не переубедите латвийцев в том, что они не экстраэксклюзивные. Вселатвийский праздник песни в 2018 году был по всем наблюдениям самым ярким и массовым в стране за всю его историю, для того, чтобы долго не рассказывать, смотрите отчеты в интернете.

Вернемся к спорту. Хоккей в Латвии не получает особенной государственной поддержки, существует преимущественно за счет спонсоров и говорить о повальном строительстве ледовых арен, государственной поддержке хоккейных клубов и т.д. не приходится. В Латвии есть четкое и однозначное понимание того, что хоккей – это дорогостоящий вид спорта, под хоккей и любовь болельщиков к сборной и «Динамо» выстроена индустрия, исходя из имеющихся ресурсов. Несмотря на то, что население Латвии в пять раз меньше населения Беларуси, уровень хоккея в Латвии на протяжении первых 20-ти лет независимости шел вровень с беларусским, а в истекшие несколько лет слегка подрос (конечно, таких потрясений, как вылет из высшего дивизиона чемпионата мира, регулярные полеты мимо Олимпийских Игр и т.д. здесь никто не ожидает и, честно говоря, глядя на уверенные выступления латвийских хоккеистов, в это верится с трудом). Важно то, что государство не вмешивается в хоккей, публика болеет за хоккеистов массово и преданно, а национальная сборная в любой игре выступает за страну и для своих болельщиков. И уж точно вести речь о том, чтобы выделять на нужды хоккея около 30% от спортивного бюджета страны здесь речи не может быть вообще.

Общественный контроль за расходованием бюджетных средств в Латвии на высоком уровне, страна стремится к тому, чтобы каждый евро, выделяемый из государственной казны, тратился публично.

В Латвии любой, даже самый обыденный, предмет может стать национальной гордостью. Конечно, есть масса национальных брендов, которые известны за пределами Латвии: рижский бальзам, парфюмерия Dzintars, шпроты. Но вместе с тем, латвийцы умеют делать и гордятся тем, что в Латвии – феноменальные продукты повседневного спроса: самый вкусный в мире темный ржаной хлеб, домашние квас и пиво, мясные и рыбные копчености, глазированные сырки, конфеты «Коровка» и бесподобное овсяное печенье. Эти и другие продукты – предметы национальной гордости и визитная карточка Латвии.

Вообще, по признаниям экспертов, самым популярным национальным брендом в Латвии за истекшие сто лет являлся лат. Да-да, национальная валюта была предметом гордости, она остается у многих предметом ностальгических воспоминаний. Представьте, с 1993 по 2013 год, когда лат был сначала введен вместо советского рубля, а затем был заменен на евро, национальная валюта практически не изменила свой курс к доллару США. Ни одной девальвации!

Латвийский народ очень трудолюбивый и изобретательный, пробки в Риге начинаются уже в 7 утра, когда все массово едут на работу. При том, что цены на бензин, откровенно говоря, кусаются, самоуправления прикладывают громадные усилия для того, чтобы «заманить» горожан в общественный транспорт, массово пропагандируется велосипед как средство передвижения. Автомобиль - это благо цивилизации, которое по большому счету свидетельствует о росте благосостояния, и, очевидно, в ближайшие годы серьезно ограничить использование личного автотранспорта не удастся. Хотя при этом надо отметить, что бизнес на велосипедах, скутерах и других средствах передвижения несомненно растет. Все прошедшие годы независимости Латвия стремилась к тому, чтобы отождествляться со скоростью движения. При этом в вечерние часы центр Риги и других городов оживает, если постоять возле президентского Дворца или Рижской Думы, можно запросто увидеть государственных чиновников высшего уровня, которые, например, едут домой на велосипеде или идут пешком.

Дыхание Европы в современной Латвии отчетливо видно практически во всем. В Латвии – самый быстрый в Евросоюзе широкополосный интернет. Государство идет по пути цифровой экономики и цифрового правительства. Бумажная волокита отсутствует практически в любом государственном органе. В Латвии, как собственно и в любой другой стране ЕС – четкая система сдержек и противовесов ветвей власти, независимые суды, профессиональные полиция и армия.

На протяжении всей своей истории Латвия и ее народ демонстрировали спокойное отношение к народам, которые жили рядом, при этом всегда ставили свои интересы в ранг особых, с которыми они настойчиво требовали считаться. Одним из очевидных преимуществ Латвии является толерантное и терпимое отношение к религиозным меньшинствам, которые проживают на ее территории, с 1940 по 1991 год Бог уберег Латвию от массового уничтожения религиозных сооружений. Сегодня к памятникам мировой архитектуры в Риге относятся и Домский Собор, и Собор Святого Петра, и Церковь Святого Иоанна, и Древлеправославный Храм Успения Пресвятой Богородицы, и православный Христорождественский Собор.

Возвращаясь к простой и понятной для всех экономике, нельзя не отметить, что без излишнего государственного регулирования, без директивных методов управления экономикой, Латвия встречает 100-летие государственности на 48-ом месте в мире по ВВП на душу населения. ВВП Латвии превышает аналогичный показатель соседней Беларуси в три раза. При этом ни один из прогнозов не предрекает Латвии серьезных падений в ближайшие годы. Развитие Латвии не сравнить с польским, тем не менее, все статистические цифры показывают реальный рост экономики, а не рост на бумаге. Государственные регуляторы научились делать правильные выводы из предыдущих кризисных лет и экономика не дрожит от новых потенциальных угроз.

Как говорится – LATVIJA VAR (ЛАТВИЯ МОЖЕТ)!

Александр Михайлов, специально для Charter97.org