Названы самые успешные в бизнесе знаки зодиака 2 23.10.2018, 15:44

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К некоторым людям богатство идет само по себе.

Кто родился под счастливой звездой и имеет все шансы пополнить своим именем списки Forbes, а кому так и не удастся почувствовать вкус жизни обеспеченного человека – об этом пишет издание segodnya.ua.

Овен

Овны и деньги – понятия очень совместимые. Более того, деньги к Овнам питают даже большую любовь, чем Овны к ним. Поэтому денежки буквально ходят за ними следом, и норовят поселиться именно в их кошельке. А все потому, что Овны очень рисковые натуры. Они часто вовлекаются в финансовые авантюры и выходят победителями. Большие деньги любят грамотных авантюристов.

Телец

Тельцы очень падки на деньги. Счастье этого знака зависит не столько от количества сбережений и обильности материальных благ, сколько от того, чтобы деньжат и всего, что на них можно купить, было побольше, чем у близкого окружения.

Тельцы умеют "крутить финансы" и жить в полном достатке, но вот заработать денег столько, чтобы стать богом финансового Олимпа, получается лишь у немногих из них.

Близнецы

Близнецы чаще всего не становятся богачами не потому, что не умеют делать деньги (с этим у них как раз все в полном порядке), а потому, что не умеют их копить и рационально тратить. Как только у Близнецов появляются мало-мальски ощутимая сумма, они тут же спускают ее на очень важное, с их точки зрения, дело. Удивительно, как им удается урвать значительную часть мирового богатства, которое, как утверждает астрологическая статистика, по большей части приходится на долю именно этого знака зодиака?

Рак

Раки бережливы, аж до скупердяйства. Свои сбережения они начинают копить, когда задумываются о "черном дне", а потом увлекаются накопительством так, что копилка непомерно толстеет и начинает выплевывать лишнее. Конечно, у Раков лишнего не бывает. Они непременно найдут выгодное применение своим копеечкам, от чего всегда живут в полном достатке.

Вот тогда Раки начинают вкладывать деньги в благотворительность. Почему вкладывать? Да потому что и здесь ожидают получить выгоду в виде славы и признания.

Лев

Львы всегда стремятся выглядеть роскошно и производить впечатление состоятельного человека. Но здесь ключевым моментом выступает стремление Львов скорее не быть богатыми, а казаться таковым. Богатство не всем достается в наследство, а чтобы его заработать, нужно изрядно потрудиться. Львам же некогда! Ведь кому-то и на троне восседать нужно. И неважно, что трон картонный – немного золотого напыления, удачный ракурс, свет, грозная надпись "Лев" – и его мало кто отличит от настоящего. Но Лев также умеет заводить связи. А там, где связи, там будут и деньги.

Дева

Девы – лидирующий знак среди богачей всего мира. Первые позиции в топах миллиардеров они занимают молча. Легко могут позволить себе купить маленькую планету или большой остров, но вряд ли будут носиться со своими финансовыми возможностями, как с писаной торбой. Скорее наоборот, скромные джинсы и удобный велосипед позволит этому знаку запросто затеряться в толпе, которая ни за что не признает в нем миллиардера. Конечно, не все Девы становятся богачами, но в достатке живет большинство из них.

Весы

Весы считают деньги злом, которое делает из людей людишек и портит все высокодуховное. Но вот как-то презирать все, что можно за деньги купить, у Весов не получается. Роскошная жизнь с виллами у берегов океана, яхтами и самолетами – их нереализованная голубая мечта. И вряд ли она когда-нибудь реализуется. Внутренне противоречие не позволяет Весам установить финансовую гармонию. Они умеют трудиться, но не умеют требовать достойную плату. Поэтому на кусок хлеба у них всегда есть деньги, а вот о черной икре приходится лишь мечтать.

Скорпион

Скорпионы зачастую все финансово успешны. До денег они очень жадные! Вернее, Скорпионами владеет не столько жажда наживы, сколько те возможности, власть и независимость, которые несут с собой деньги. Ради этого они готовы сметать на своем пути к богатству каждого, кто посмеет посягать на их финансовую цель.

Для подобных усилий порой требуется слишком много времени, поэтому многие Скорпионы миллионерами становятся ближе к старости.

Стрелец

Стрельцы могли бы быть финансово успешными, если бы, во-первых, не тратили деньги раньше, чем успевают их зарабатывать, а во-вторых, смирились с тем, что в этом мире всегда найдутся те, кто будет успешней и богаче. Мысль о том, что им не удастся заработать всех денег Вселенной, не дает покоя и отнимает всякий стимул богатеть. Хотя нет, еще один разочек Стрелец позволит себе покутить на одолженные с выгодного проекта деньги, а уж потом он непременно станет Владыкой всея планеты!

Козерог

Козероги – богачи! Они знают простой секрет: деньги водятся у того, кто много зарабатывает, бережно копит и умно тратит. Козероги зарабатывать умеют, копить умеют и тратить тоже умеют! Но наиболее успешно у них получается инвестировать свои сбережения – в недвижимость, в бизнес, в науку. Особенно они любят приумножать свой капитал через саморазвитие. Траты на обучение умению больше зарабатывать окупаются с лихвой. Так что одолжить денег у Козерога не получится, он скажет, что все его сбережения в нем самом.

Водолей

Водолеи самые неоднозначные в финансовом отношении знаки. Они никогда не ставят перед собой цель разбогатеть, богатство находит их само – они и в лотерею могут выиграть, и клад найти и наследство получить. Однако главный их жизненный девиз – "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!" Связи – их богатство. В общем, финансовая удача сопутствует Водолеям всегда и во всем, но вот удержать состояние процветания им удается с трудом.

Рыбы

Рыбы всегда плавают в финансово щедрых водах, но одному богу известно, как им при этом удается оставаться бедными! И если бы не их вечные иллюзии о своем бедственном положении, то они легко могли бы оказаться в тройке лидеров самых богатых знаков зодиака. Однако Рыбы ни зарабатывать не умеют, ни приумножать. Они полагаются на волю тех, кто финансово благополучней, и покорно кормятся с рук благодетелей. А им бы присмотреться к умению обеспеченных покровителей богатеть, ведь денежной удачи у Рыб предостаточно!