Румас созвал срочное совещание из-за падающих зарплат белорусов 32 23.10.2018, 15:55

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Cергей Румас

Фото: ctv.by

В правительстве паника.

Средние зарплаты белорусов в сентябре упали почти на 24 рубля даже по данным официальной статистики. Напомним, ранее в Совмине заявляли, что, по данным за сентябрь текущего года, «средняя зарплата» в стране якобы «может выйти на уровень около 1000 рублей».

Сегодня премьер-министр Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной плате в стране, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил премьер-министр, появились данные по зарплате за сентябрь. Они оказались гораздо ниже оценки правительства. «Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики снизилась к уровню августа», — подчеркнул Сергей Румас.

«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — резюмировал премьер-министр.

Глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы будет предметом рассмотрения на заседании Президиума Совмина.