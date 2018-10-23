Румас созвал срочное совещание из-за падающих зарплат белорусов

Румас созвал срочное совещание из-за падающих зарплат белорусов32
- 23.10.2018, 15:55
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В правительстве паника.
Средние зарплаты белорусов в сентябре упали почти на 24 рубля даже по данным официальной статистики. Напомним, ранее в Совмине заявляли, что, по данным за сентябрь текущего года, «средняя зарплата» в стране якобы «может выйти на уровень около 1000 рублей».
Сегодня премьер-министр Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной плате в стране, сообщает пресс-служба правительства.
Как отметил премьер-министр, появились данные по зарплате за сентябрь. Они оказались гораздо ниже оценки правительства. «Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики снизилась к уровню августа», — подчеркнул Сергей Румас.
«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — резюмировал премьер-министр.
Глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы будет предметом рассмотрения на заседании Президиума Совмина.