Reuters: Советник принца приказал ликвидировать Хашогги по Skype 2 23.10.2018, 16:06

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Фото: Daily News

Запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Эрдогана.

Приказ убить саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги по Skype отдал советник и один из ключевых членов приближенного к наследному принцу Саудовской Аравии круга Сауд аль-Кахтани.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору.

Аль-Кахтани много лет был частью внутреннего круга наследного принца Мохаммеда бин Салмана. В его обязанности входило защищать королевскую семью, в том числе принца Мохаммеда, от нападок в социальных сетях.

По данным СМИ, аль-Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, таких как Хашогги. Аль-Кахтани координировал аресты сотен представителей элиты Саудовской Аравии и проводил задержание премьер-министра Ливана.

Аль-Кахтани был среди 5 саудовских чиновников, уволенных королевским двором Саудовской Аравии после международного резонанса, вызванного убийством Хашогги.

Турецкие источники утверждают, что 2 октября Хашогги был захвачен в саудовском консульстве в Стамбуле "командой смерти" из 15 человек, которые на двух самолетах прилетели из Саудовской Аравии в Турцию за несколько часов до убийства.

По данным источников, аль-Кахтани принимал непосредственное участие в допросе Хашогги и отдал приказ о его убийстве, однако сделал это виртуальнo.

Источник агентства, описанный как "высокопоставленный арабский источник, имеющий доступ к разведке и связи с членами королевского двора Саудовской Аравии", утверждает, что аль-Кахтани был вовлечен в процесс через Skype.

Когда Хашогги доставили в комнату в саудовском консульстве, аль-Кахтани был на связи и начал оскорблять журналиста, на что тот ответил оскорблениями в ответ. Вскоре советник наследного принца приказал своей команде разобраться с журналистом: "Принесите мне голову пса", - цитирует аль-Кахтани источник в турецкой разведке.

По данным источников, запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но он отказывается предоставлять его американцам. Во вторник, 23 октября, Эрдоган обещал обнародовать результаты турецкого расследования.