«Яхта даром!»: Брестский путешественник ищет, кому отдать свою яхту на сезон 2 23.10.2018, 17:05

По каналам и рекам белорус прошел на яхте через всю Европу до Украины.

Путешественник Дмитрий Суярков, который прошел на своей самодельной яхте Oleksa пол-Европы, решил отдать судно во временное бесплатное владение на предстоящий сезон. Как пишет tut.by, oб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сейчас яхта Дмитрия находится на платной охраняемой парковке в Бресте. В беседе путешественник отметил, что предложение все еще актуально. Его телефон уже разрывается от звонков, но Дмитрий к выбору будущего арендатора Oleksa подходит ответственно и ищет человека, который будет также болеть яхтенным делом, как и он.

— Звонков много, но не все понимают, что ее нужно не просто забрать, но и подготовить к сезону, — пояснил путешественник.

По условиям, яхта может эксплуатироваться в любом районе Беларуси. Выход за пределы страны — по отдельной договоренности.

Oleksa была спущена на воду в 2014 году. На ее создание у Дмитрия ушло в общей сложности 15 месяцев. 1 июня прошлого года он отправился на яхте в путешествие до французского Бреста. Стартовал из польского портового города Гданьска, куда свое плавательное средство транспортировал по суше.

Яхтсмен прошел по Балтийскому и Северному морям вдоль берегов Польши, Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

До французского Бреста Дмитрий мог легко дойти, но решил сократить маршрут.

«Был выбор, дойти до Бреста, но одному, либо провести время во Франции с семьей. Я сделал выбор с семьей», — объяснил путешественник на своей странице в Facebook.

Дмитрий по каналам и рекам прошел на яхте через всю Европу до Украины. Затем по суше через пункт пропуска «Мокраны» на украинско-белорусской границе яхту довезли до Бреста.

За свое 132-дневное путешествие по Европе на Oleksa путешественник посетил 14 стран, миновал 347 шлюзов и прошел 3600 миль (около 6100 км).