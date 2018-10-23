В США разрабатывают многоцелевую подлодку нового поколения 1 23.10.2018, 18:40

1,627

Новые субмарины будут заточены под ведение подводных боев.

ВМС США разрабатывают новую крупную многоцелевую субмарину класса Seawolf. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на USNI News.

По информации издания, новая подлодка будет значительно больше и мощнее субмарин класса Virginia. Также сообщается, что она будет заточена под ведение подводные боев.

С конца 90-х и до начала нулевых США построили только три подлодки класса Seawolf. Тогда каждая из субмарин обошлась им в $4,4 млрд. С тех пор американцы решили сосредоточиться на постройке подлодок класса Virginia, которые со своими 4 торпедными отсеками хоть и могли погружаться лишь на 240 метров, но стоили значительно дешевле.

Новые же субмарины будут весить 9,1 тыс тонн и смогут развивать скорость до 65 км/ч. Также у подлодок будет 8 торпедных отсеков. Их максимальная глубина погружения составит 609 метров. Кроме того, новые субмарины будут оснащены беспилотными подводными средствами, которые будут завлекать вражеские корабли в ловушки и выполнять роль радара, предотвращающего возможность попадания в подлодку управляемых торпед.

По предварительным данным, производство субмарин начнется в 2030-х годах, после завершения строительства подлодок класса Columbia. Одна единица будет стоить около $5,5 млрд.