Соболенко примет участие в малом итоговом турнире ВТА 2 23.10.2018, 18:49

Арина Соболенко

Белоруска — среди 12 участниц турнира ВТА в Чжухае.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вошла в число 12 участниц малого итогового турнира ВТА, который стартует через неделю в китайском Чжухае. Право сыграть на WTA Elite Trophy получают девушки, занявшие по итогам года места в рейтинге с 9-го по 19-е, а также одна обладательница "уайлд-кард", передает pressball.by.

Помимо Соболенко, за главный приз поборются испанка Гарбинье Мугуруса, немка Юлия Гергес, россиянка Дарья Касаткина, австралийка Эшли Барти, бельгийка Элизе Мертенс, эстонка Анетт Контавейт, латвийка Анастасия Севастова, китаянки Ван Цян и Чжан Шуай, — сообщает твиттер Boticcelli.

Добавим, что призовой фонд турнира превышает 2,2 млн долларов.