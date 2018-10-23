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Путин предложил Трампу встретиться в Париже в ноябре

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  • 23.10.2018, 19:16
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Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с Джоном Болтоном.

Встреча с президентом США Дональдом Трампом могла бы пройти в Париже 11 ноября. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает Кремль.

«Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», — сказал Путин.

Ранее в ходе визита в Москву Болтон обсудил возможность встречи двух лидеров с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

11 ноября в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует принять участие в этих мероприятиях. Трамп также объявил о планах присутствовать в это время в Париже.

В октябре финское издание Helsingin Sanomat написало, что лидеры России и США могут встретиться в Финляндии на открытии Арктического саммита, который пройдет в феврале или в конце весны 2019 года. В последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля.


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