Путин предложил Трампу встретиться в Париже в ноябре 5 23.10.2018, 19:16

1,494

Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с Джоном Болтоном.

Встреча с президентом США Дональдом Трампом могла бы пройти в Париже 11 ноября. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает Кремль.

«Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», — сказал Путин.

Ранее в ходе визита в Москву Болтон обсудил возможность встречи двух лидеров с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

11 ноября в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует принять участие в этих мероприятиях. Трамп также объявил о планах присутствовать в это время в Париже.

В октябре финское издание Helsingin Sanomat написало, что лидеры России и США могут встретиться в Финляндии на открытии Арктического саммита, который пройдет в феврале или в конце весны 2019 года. В последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля.