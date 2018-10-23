Как застройщики обворовывают дольщиков 1 23.10.2018, 19:41

1,158

Почему государство не в состоянии их защитить?

Надежда, чтобы купить квартиру в жилищном комплексе «Аркадия», продала родительское жилье. Владимир – залез в долги. Диана также мечтала о собственных квадратных метрах. Но в итоге живет с несовершеннолетними детьми на съемной квартире, пишет «Белсат».

За шестьдесят тысяч долларов женщина купила жилищные облигации. Стоимость одной была приравнена к стоимости квадратного метра жилья, и в зависимости от времени, когда люди вступали в стройку, колебалась от восьмисот до полутора тысяч долларов за штуку.

Дом в столице, в строительство которого эти люди вложили свои деньги, компания «Тамбаз» так и не сдала в эксплуатацию.

Бывший глава компании-застройщика сейчас под следствием. Выяснилось, что деньги людей, которые заплатили за будущие квартиры 100 процентов денег, он тратил на строительство других объектов.

В Минском горисполкоме прекрасно знают ситуацию, в которой сейчас покупатели жилищных облигаций. И уже говорят им, что стройку дома в скором времени продолжит государственный подрядчик, которому, очевидно, на работу понадобятся средства. Получается, что за уже выкупленные квадратные метры людям снова придется платить. Сколько – пока не сообщают.

В 2012 году Игорь решил улучшить свои жилищные условия. Через интернет нашел риэлтора, который предлагал построить квартиру по адресу Курганная 35 в Минске. Жилье стоило по-разному: от восьмисот до тысячи двухсот долларов за квадратный метр. Игорь передал застройщикам около шестидесяти тысяч долларов, но так и не получил ключей от квартиры.