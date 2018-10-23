Анджей Дуда: «Северный поток-2» не имеет права на существование 23.10.2018, 19:46

Фото: charter97.org

Президент Польши в Берлине раскритиковал строительство газопровода Nord Stream II.

Президент Польши Анджей Дуда, пребывая с официальным визитом в Берлине, раскритиковал строительство газопровода Nord Stream II, передает «Радио Польша».

В ходе встречи с президентом Германии Анджей Дуда заявил, что вторая ветка российского газопровода является политическим проектом и угрожает энергетической безопасности Европы.

«Проект Nord Stream II не имеет права на существование. Мы считаем, что в будущем этот газопровод может навредить энергетическим отношениям в Европе путем доминирования единого поставщика газа на европейском рынке. Этот проект также ставит в затруднительное положение с точки зрения энергетической безопасности по меньшей мере несколько государств Центральной и Восточной Европы», - отметил глава польского государства.

«Это могло быть энергетически опасным и для Польши, если бы не наши меры, которые мы реализуем», - сказал Дуда, напомнив о подписании 20-летнего контракта на поставку сжиженного газа из США.

«Северный поток-2» - это политический и стратегический проект, прежде всего, России, убежден Дуда.

«Мы просто считаем, что это инвестиция, которая не имеет ничего общего с любым экономическим расчетом. К сожалению, немецкие фирмы принимают в нем (проекте, - ред.) участие и это плохая информация», - отметил он.

Напомним, помимо Польши, против строительства газопровода Nord Stream II выступают также балтийские страны и Украина, по мнению которых этот проект угрожает энергетической безопасности Европейского союза.