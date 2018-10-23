Владимир Крикунов: Надо дать Дуайеру возможность работать в минском «Динамо» 1 23.10.2018, 19:57

Горди Дуайер

Экс-наставник минчан поддержал главного тренера минского «Динамо».

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Крикунов призвал дать возможность работать главному тренеру «зубров» Горди Дуайеру, передает «Трибуна».

– Что нужно делать с Горди Дуайером? Сейчас высказывается очень много мнений о том, что пора давно менять главного тренера.

– Наверное, в лиге так принято: 6-7 поражений подряд и тренера увольняют. Так построено в лиге, что тренерам не дают долго. Тут [в Минске] особенно. Я первый раз работал в «Динамо» Минск семь лет. Семь лет тренер работает. Ты знаешь всех игроков. Ты готовишь эту команду, строишь ее и видишь ее слабые места и меняешь игроков. И надо дать возможность работать. Дуайер молодой тренер. Кстати, он самый молодой в лиге, а я самый старый. Поэтому я могу ему посоветовать. Ему или тому, кто принимает решения. Дать Горди возможность работать.

Но я уже сказал, что для хорошего результата у сборной Беларуси – надо подтягивать своих. Поверьте, они есть. Я нашел человек 7-8, которые могли бы спокойно играть. Я бы их вытащил на этот уровень, и они бы играли уже сейчас в «Динамо», – сказал Крикунов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Минское «Динамо» повторило собственный антирекорд по поражениям, проиграв девятый матч подряд.