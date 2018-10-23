Могерини о ситуации в Азовском море: ЕС будет стоять на стороне Украины 23.10.2018, 20:02

В четверг в Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении РФ международного права в Азовском море.

ЕС осуждает строительство Россией Керченского моста, а также блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время пленарного заседания Европарламента 23 октября, передает корреспондент "Европейской правды".

"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины - это еще одно нарушение украинского суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порты.

6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекций судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море. Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС", - сказала она.

Россия этим режимом задела 2000 судов под украинским и международными флагами, подчеркнула Могерини.

"Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей", - сказала Могерини, призвав стороны соблюдать соглашение о демилитаризации моря.

"Когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа", - добавила руководительница дипломатии ЕС.

Как известно, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты.

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что украинская сторона является заложником ситуации с 2004 года, а именно из-за Соглашения о сотрудничестве между Киевом и Москвой в Азовском море и Керченском проливе, определяющем Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники имеют право осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают подозрения.

В четверг в Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.