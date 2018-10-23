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В минских «Еврооптах» пакеты стали платными

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  • 23.10.2018, 20:08
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Пакеты стали платными с сегодняшнего дня.

С 23 октября в гипермаркетах «Евроопт» в Минске вводится плата за полиэтиленовые пакеты, сообщает пресс-служба сети.

Ранее плата за упаковочные пакеты уже действовала в Беларуси во всех гипермаркетах «Евроопт», за исключением столичных.

В «Евроопте» уверяют, что эта мера «способствует уменьшению экологического вреда от пластикового загрязнения».

Для удобства покупателей компания в данный момент прорабатывает возможности обеспечения магазинов биоразлагаемыми пакетами, а также специальными фирменными многоразовыми сумками.


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