«Норникель» вошел в новый проект дочери Путина 2 23.10.2018, 20:30

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«Норникель»

Новый проект Екатерины Тихоновой будет реализовываться в Красноярском крае.

Компания "Норникель" вместе с фондом Екатерины Тихоновой, которая считается дочерью российского президента Владимира Путина, стала соучредителем организации, реализующей один из приоритетных проектов для компаний из так называемого "списка Белоусова", передает ВВС.

"Списком Белоусова" называют компании, у которых летом этого года помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять в общей сложности 500 млрд рублей, необходимых для реализации "майского указа" Владимира Путина.

В список компаний вошли "Газпром", "Роснефть", "Металлоинвест", "Мечел", "Сибур", "Фосагро" и другие. Однако наибольшую нагрузку Белоусов предлагал возложить именно на "Норникель" - у этой компании предлагалось изъять 114,2 млрд рублей, то есть пятую часть всей суммы.

"Непосредственные конкретные задачи"

Как следует из базы данных СПАРК, в конце сентября этого года "Норникель" стал соучредителем автономной некоммерческой организации "Инновационный инжиниринговый центр".

Эта организация была зарегистрирована 10 апреля 2018 года в Москве на улице Гарибальди, дом 24. Однако до недавнего времени единственным ее учредителем значился фонд "Национальное интеллектуальное развитие", директор которого - Катерина Тихонова.

Тихонову агентства Рейтер и Блумберг называли младшей дочерью президента Путина. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию. В пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года Тихонова прямо названа дочерью российского президента. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.

"Норникель" 25 сентября стал вторым соучредителем "Инновационного инжинирингового центра". Основным видом деятельности центра указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а ее гендиректором значится Николай Колпаков.

Раньше Колпаков руководил Красноярским региональным инновационно-технологическим бизнес-инкубатором - бюджетным учреждением, принадлежащим министерству экономического развития Красноярского края. Он также совладелец двух компаний по оптовой торговле компьютерами в Красноярске.

По данным The Bell, новый проект Тихоновой будет реализовываться как раз в Красноярском крае. Инвестиции в его пилотную версию составят 1,05 млрд рублей. Суть проекта - создание "пояса из тысячи технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России".

Власти предлагали 15 компаниям поддержать новый проект, войдя в число соучредителей "Инновационного инжинирингового центра", что в итоге и сделал "Норникель".

В июле на выставке "Иннопром 2018" Колпаков говорил, что "Инновационный инжиниринговый центр" будет "интегратором построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России".

На том же мероприятии заместитель директора департамента федеральных и региональных программ "Норникеля" Алексей Пинчук заявил, что компания рассматривает "Инновационный инжиниринговый центр" "как интерфейс взаимодействия с российскими компаниями по решению наших непосредственных конкретных задач".

"Норникель" и фонд "Иннопрактика", которым руководит Тихонова и в который входит фонд "Национальное интеллектуальное развитие", на момент публикации статьи не ответили на запросы Би-би-си.

Главным госзаказчиком "Иннопрактики" до 2017 года была "Транснефть".

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" был зарегистрирован в декабре 2012 года. С тех пор он зарабатывал на госзаказе, получив с 2014 года госконтракты на сумму 1,3 млрд рублей на научные разработки, в основном связанные с геологией.

Главный заказчик фонда - "Роснефть" и ее "дочка" "Арктический научный центр", которые обеспечили фонду заказов почти на 1 млрд рублей.

В 2018 году фонд заключил с "Роснефтью" свой крупнейший контракт стоимостью 350 млн рублей. Фонд получил его вне конкурса, будучи единственным поставщиком. По этому договору он должен будет разработать "технологии оценки свойств коллекторов при помощи комплексирования разномасштабных данных".

В 2018 году фонд получил от "Роснефти" контракт стоимостью 9 млн рублей на семинар "Дизайнер эффективных социальных коммуникаций". Подробности мероприятия опубликованы не были.