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Минск застрял в 10-балльных пробках

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  • 23.10.2018, 20:35
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Архивное фото bymedia

Произошло более 30 мелких аварий в вечерний час пик.

Мелкие аварии затруднили движение в столице вечером 23 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Минск застрял в максимальных, 10-балльных, пробках, передает tut.by.

Движение транспорта серьезно затруднено в центре города, на некоторых участках МКАД, а также на Логойском тракте и улицах Кижеватова, Сурганова, Аранской. По данным сервиса, в Минске произошло более трех десятков мелких аварий.


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