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ВМФ Британии проводят операцию в Ла-Манше из-за кораблей РФ

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  • 23.10.2018, 20:58
Фото: ТАСС

Суда Королевского флота регулярно выдвигаются для сопровождения российских кораблей вблизи британских вод.

Военные корабли Великобритании проводят операцию в проливе Ла-Манш в связи с проходом четырех кораблей российского Военно-морского флота в Северную Атлантику, пишет во вторник Daily Star.

Об этом газете рассказал неназванный представитель британских ВМФ. Он отказался сообщать подробности из соображений секретности, передает svoboda.org.

Посольство России в Лондоне заверило, что российские военные корабли при прохождении через Ла-Манш не создают угрозы Великобритании и действуют в соответствии с международным правом.

Суда Королевского флота регулярно выдвигаются для сопровождения российских кораблей вблизи британских вод, поясняет издание. Газета обращает внимание на то, что операция проходит на фоне обострения напряженности между странами. Британское руководство обвиняет Кремль в организации отравления бывшего шпиона российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери на территории английского города Солсбери.

В январе прошлого года британские вооруженные силы сопровождали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время его перехода из Сирии через Ла-Манш. Тогдашний британский министр обороны Майкл Фэллон назвал этот крейсер "кораблем позора" из-за его участия в сирийском гражданском конфликте.


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