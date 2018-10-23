На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 23.10.2018, 21:23

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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на 24 и 25 октября.

Из-за сильного ветра в Беларуси на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности.

Как информирует пресс-служба Белгидромета, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Если в среду такой сильный ветер будет прежде всего в Брестской области, то в четверг — на Гомельщине (в Минске — 15-18 м/с).

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлялся и на 23 октября.

После продолжительного комфортного периода в нашу страну пришло похолодание. 24 октября почти по всей Беларуси прогнозируются дожди. Они пройдут и в последующие дни. С четверга местами в ночные часы будет минусовая температура.