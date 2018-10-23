Болтон: США рассматривают введение санкций против РФ по делу Скрипалей 1 23.10.2018, 21:33

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Джон Болтон

Об этом советник президента США по национальной безопасности сообщил во время визита в РФ.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России.

Об этом передает nv.ua со ссылкой на Reuters.

По его словам, Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.