В Беларусь вернется картина уроженца Гомеля, ставшего знаменитым во Франции 23.10.2018, 21:55

Вскоре «Натюрморт» Михаила Кикоина можно будет увидеть в коллекции Национального художественного музея.

Сотрудники посольства Беларуси в Швейцарии обнаружили в картинной галерее в Форт-Лодердейле (США) работу знаменитого художника Михаила Кикоина «Натюрморт». Вскоре эту картину можно будет увидеть в коллекции Национального художественного музея, сообщает сайт посольства.

Натюрморт Кикоина (масло на холсте, 44×55см) был выкуплен при финансовой поддержке Почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина (ранее при его поддержке на Родину вернулись три произведения белорусско-французской художницы Надежды Ходасевич-Леже). В ближайшее время «Натюрморт» будет передан в дар Национальному художественному музею, в коллекции которого пока нет ни одной работы этого художника.

Представитель «Парижской школы» Михаил Кикоин родился в 1892 году в Гомеле, детство провел в Режице Витебской губернии (теперь Резекне, Латвия) и Минске (в интернете встречаются сведения, что он родился в Речице, но информацию о Гомеле подтверждают его родные). Образование получил в будущей белорусской столице, а также в Вильно.

В 1912 году перебрался к двоюродному брату Иосифу в Париж. Поселился в интернациональном общежитии художников Улей.

Кикоин участвовал в Первой мировой войне. Вскоре после ее окончания состоялась его первая персональная выставка, а в 1924-м он стал французским гражданином.

Кикоин умер в 1968 году в Париже.