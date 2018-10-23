В метро Рима произошла авария на эскалаторе с российскими болельщиками 1 23.10.2018, 22:01

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Пострадали 20 человек.

23 октября в Риме на станции метро "Репубблика" в результате аварии на эскалаторе пострадали 20 человек, один из них лишился ноги, передает gordonua.com.

По данным La Repubblica, почти все пострадавшие – болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов с местной "Ромой".

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Издание отмечает, что аварию могли спровоцировать болельщики, прыгавшие на эскалаторе. Видео происшествия опубликовано в YouTube на канале QWERTY FOOTBALL.