Жодинцы - о задержании Шарого: То, что его возьмут, говорили уже давно 1 23.10.2018, 22:25

Юрий Шарый

Фото: zhodinonews.by

Жители города рассказали, как восприняли известие о задержании председателя Жодинского исполкома.

Сегодня стало известно о том, что Следственный комитет по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении председателя Жодинского городского исполнительного комитета Юрия Шарого. Он задержан.

Жители города рассказали ex-press.by, как восприняли известие о задержании председателя Жодинского исполкома Юрия Шарого.

Рассказал работник исполкома, пожелавший не называть своего имени:

— То, что его возьмут, говорили уже давно, очень давно. А месяца два слухи ходили конкретные. И его жену, Светлану Евгеньевну пасли, проверяли… И даже задерживали вместе с ним. У него были и завистники, и недоброжелатели. Но мы все очень хотели, чтобы этого не произошло. Он толковый мужик, а мешало недоброжелателям то, что работал он сам и работать заставлял. Пытался всех нас научить заботиться о своем городе. Многие ругали его, потому что хотели, ничего не делая, видеть удобный, красивый и процветающий город. А многим людям наплевать. А он особенный, энергичный, креативный, и у него могло получиться. Но в нашей стране это невозможно, по-видимому. Это ужасно. Если есть хотя бы один процент, что его отпустят, и он сможет работать, пусть так и будет.

Ольга, работница БЕЛАЗа:

— Я не склонна идеализировать человека, и сразу он мне не нравился, потому что иногда был резок в словах — я видела это на совещаниях в исполкоме. Но знаю одно: это так не просто — поверить, что человек не виновен, если его уже взяли. И, конечно, обязательно найдутся те, кто будет плевать в след. Но я разговаривала с ним однажды на спортивных лыжных соревнованиях, и я чувствую, какой он. Может, и были у него далекие карьерные планы, может чего-то мы и не знали, но он реально переживал за город. А что теперь будет — страшно подумать.

Егор, предприниматель:

— Сейчас повалит всякое дерьмо: «Мы знали, он такой вор и все себе загребал». Это же такое правило у нас — плевать в спину. Тем более что были люди, которые «подогревают» такое мнение. Юрий Александрович «наступил на хвост» разным прохвостам… Мне очень обидно, что все происходит так. Город стал лучше, краше. Сколько всего нового у нас появилось! Люди думают, что это везде так, но он уникальный человек. Скоро все это поймут.

Александр, предприниматель:

— Когда мы, предприниматели, впервые пришли на собрание в исполком, на встречу с мэром, мы были ошарашены. От нас, предпринимателей, не требовали, не орали, как прежние главы города, которые требовали на что-то дать. Он разговаривает как мужик, четко и всегда верен слову своему. И он сказал тогда: «Будем вместе, сделаем для горожан». Мы почувствовали, как по-человечески можем что-то делать вместе. И хотя все непросто было, но мы строили планы и знали, что делаем все для нашего Жодино.

Елена, преподаватель одной из школ города:

— Все видели, что город наш меняется к лучшему. Мы зажили живой жизнью, в которой принимали участие сами, а не какой-то дядя за нас решал. Наверное, каждый из нас лично знаком с мэром, а если не знаком, то знал и понимал, что может прийти к нему, задать любой вопрос. Каждый понимал, что он — уникальный человек. Думаю, любой другой будет хуже.

Евгения, работница кафе:

— На празднике города я его видела несколько раз. Он был все время вместе с людьми. Трибуны, на которых он был во время праздников — это одно, любит он, чтобы народу было красиво и хорошо. Но он реально хотел, чтобы всем было хорошо. Людям раздавали бесплатный плов, и он попробовал, похвалил. Это было очень приятно и по-человечески. Очень жаль мне. Не может себя так вести человек, у которого за пазухой камень.

Елена Петровна:

— Не могу рассказать всю свою ситуацию, но однажды знакомая, которая когда-то с ним работала, а потом очень сильно нуждалась, к тому же у нее была большая утрата, у нее умер близкий человек... Юрий Александрович один из окружения позвонил и спросил, чем тебе помочь. Такое не забывается. И сейчас я просто в шоке. Не хочу верить, что вот так все происходит.

Юрий, житель улицы Ленина:

— Я в шоке. Мы живем по соседству. На днях, рано утром, вышел из дома, он мимо меня проехал, кивнул с улыбкой — поздоровался. Я уверен: скоро нас убедят, что он преступник и вор. Или что-то подобное. Впрочем, если подумать… То так всегда кончают те, кто очень верен этой власти, президенту. Все это из разряда «Бей своих, чтобы чужие боялись». Но все равно я желаю, чтобы справедливость восторжествовала.

Галина Константиновна, пенсионерка, жительницы улицы Советской:

— Не могу поверить! Я много жаловалась а разные вопросы в нашем районе и в районе ГРЭСа, где моя мать живет, и мне всегда был ответ. И что-то решалось. Он всегда требовал честного исполнения работы, и был доступен для любого жителя Жодино. А посмотрите, какой стал город с ним! Красиво, чисто. Если его посадят, наш город опять уйдет во тьму, мы вернемся в тот мрак, в котором жили раньше.