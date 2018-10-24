Навальный: Зачем мне охрана? Я ничего не боюсь 6 24.10.2018, 7:59

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Алексей Навальный

За спиной оппозиционера стоит народ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил 22 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что не нанимает охраны, потому что никого не боится.

"Зачем мне охрана, когда у меня вы – "Эхо Москвы", [главред радиостанции] Алексей Алексеевич Венедиктов меня только что охранял? В этом смысле многонациональный народ РФ стоит за моей спиной, и я ничего не боюсь", – сказал он.

Оппозиционер назвал "слегка оскорбительным" вопрос ведущей, понимает ли он свои риски, обвиняя в преступлениях высших должностных лиц России.

"Когда-то на протяжении долгих лет нашего знакомства было похоже, что я боюсь? Или не оценивал какие-то риски? Я понимаю все про риски. Я понимаю все про [главу Росгвардии Виктора] Золотова и про [главу Чечни Рамзана] Кадырова. И я неоднократно прямо говорил, что считаю, что Кадыров причастен [к преступлениям], и я считаю, что Золотов причастен. И материалы суда, материала следствия прямо на это указывают", – отметил Навальный.

В сентябре 2017 года на митинге в российском Екатеринбурге Навальный заявил, что Кадыров может быть причастен к ряду заказных убийств, в числе которых убийство оппозиционного политика Бориса Немцова в центре Москвы.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что руководство Росгвардии закупает продукты для ведомства огромными оптовыми партиями, но по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу.