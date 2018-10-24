Белорусы создали первую в мире интерактивную карту всех сельхозугодий США и Европы 3 24.10.2018, 8:09

Белорусский стартап собрал уникальные данные за последние три года.

Белорусский агротехнический стартап OneSoil запустил карту OneSoil Map, которая позволяет исследовать и сравнивать поля и сельскохозяйственные культуры в Европе и США за последние 3 года (2016 — 2018), сообщает nn.by.

На карте можно увидеть относительный уровень урожайности, размеры и количество полей по странам, регионам и сельскохозяйственным культурам; их представлено на карте больше 25 (рис, картофель, пшеница, ячмень и другие).