Петрас Ауштревичус: Против России пора вводить дополнительные санкции 24.10.2018, 8:14

Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

ЕС должен отреагировать на агрессию Кремля на Азовском море.

За агрессивные действия России в районе Азовского моря следует ввести дополнительные санкции против Москвы. Такое мнение на слушаниях в Европейском парламенте 23 октября выразил участник неформальной группы "Друзья европейской Украины", депутат из Литвы Петрас Ауштревичус, сообщает "Укринформ".

"Единственным ответом на это грубое нарушение международного права является введение дополнительных ограничительных мер против агрессивного Кремля", – сказал он.

Ауштревичус считает, что за сотрудничество с Россией в обход санкций против европейских компаний, отдельных граждан и "даже стран" Европейский союз должен применить правовые меры.

Слушания в Европарламенте были посвящены ситуации в Азовском море. Голосование за резолюцию по этому вопросу намечено на 25 октября.

В апреле российские пограничники начали останавливать суда в Азовском море. За четыре месяца РФ задержала более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты, сообщал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

16 октября "Украинский милитарный портал" информировал о переброске Россией в Азовское море двух кораблей береговой охраны ФСБ с целью увеличить численность надводных сил в Азовском и Черном морях.

В Кабинете Министров Украины отмечали, что до конца 2018 года в Азовском море планируется создание базы ВМС, чтобы противостоять агрессивным действиям РФ в этом регионе.