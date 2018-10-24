«Лукашенко – первопричина разрушения государственного суверенитета» 9 24.10.2018, 8:18

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Белорусы высмеяли концепцию государственных идеологов.

1994-й год – «образование белорусской государственности». Собственную систему «отсчета независимости» Республики Беларусь предложило издательство «Беларусь сегодня», принадлежащее администрации Лукашенко, сообщает «Белсат».

Какую дату следует считать началом суверенитета Беларуси, и почему идеологи пытаются переписать историю?

«В 2019-ом году Беларусь отметит знаменательную дату – 25 лет существования института президентства в нашей стране». Этими словами приветствует сайт нового проекта государственного издательства «Беларусь сегодня» – «25.by». Именно с 1994-го года авторы портала предлагают отчислять «формирование реальной белорусской государственности».

С позицией портала не соглашаются обычные белорусы:

«Вообще с 25 марта 1918 года – образование БНР – можно считать независимостью, но все-таки с 1991-го, мне кажется».

«Независимость Беларуси сложилась после Октябрьской революции».

«Когда у нас появился бело-красно-белый флаг. Вот тогда мы стали независимыми. С 1991 года».

Начало белорусской государственности можно отсчитывать по-разному, отмечает историк Алесь Радюк. Это может быть образование и Полоцкого княжества, и Белорусской Народной Республики, и даже, с определенными оговорками, БССР.

«Конечно об абсолютном суверенитете Беларуси можно говорить только с принятия Декларации о независимости Республики Беларусь 29 июля 1990 года и придания этой Декларации конституционного характера 25 августа 1991 года», – говорит Алесь Радюк, кандидат исторических наук.

Историю пишут победители, напоминает политолог Павел Усов. Даже если речь об элегантной победе на президентских выборах. О создании культа личности говорить еще рано, однако идеологи значительно преувеличивают роль Лукашенко в формировании независимости Беларуси. Говорит Павел Усов, политолог:

«Лукашенко – не гарант, а первопричина разрушения государственного суверенитета. Это мы видим, например, в течение последних двух недель, когда он заявляет, что Могилев и Витебск – российские города. Если Лукашенко – гарант независимости и построил ее, как пишут государственные медиа, то откуда эти абсурдные и антигосударственные декларации?»

Появление таких проектов эксперт связывает с подготовкой к президентским выборам: если у властей отсутствуют материальные средства, чтобы «купить» голоса избирателей, – включается пропаганда, объясняет политолог Павел Усов:

«Есть простой механизм манипуляции сознания: если вы не можете обеспечить людям хорошую жизнь, вы должны заставить людей поверить в то, что они живут хорошо. Власти как раз пытаются заставить людей поверить в то, что они живут хорошо, Беларусь – это остров стабильности, а жизнь развивается».